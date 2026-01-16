Arranca en la calle de La Hiniesta la obra del primero de los seis nuevos pasos de cebra de Zamora: ubicaciones y plazos

El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado este viernes los trabajos para habilitar seis nuevos pasos de peatones en distintos lugares de la ciudad. Para la actuación se han elegido zonas en las que los pasos de cebra más cercanos se encontraban a mucha distancia y por ello se ha adoptado la decisión de habilitar nuevas zonas de cruce prioritario de peatones.

De los seis previstos, las obras se han iniciado por el que se ubicará en el número 142 de la calle de La Hiniesta, a la salida de la ciudad por el barrio de San José Obrero, en las inmediaciones del polígono industrial.

Los otros pasos de cebra incluidos en la actuación se habilitarán en la bajada de la barriada de Asturias; la calle San Blas, en Peña Trevinca a la altura del parque infantil; la calle Juan Sebastián El Cano, a la altura de la urbanización La Perla, en el barrio de Los Bloques; en la calle de la Salud, en la confluencia con la calle Río Tormes, en San José Obrero; y en la Ronda de la Feria, en la confluencia con la cuesta de San Sebastián, en la zona centro. Las obras de los seis pasos estarán ejecutadas en un plazo de tres meses, según figura en el contrato, que salió a licitación por un importe de 56.128 euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene previsto comenzar en los próximos días otra obra demandada por los vecinos del barrio de Pantoja para solucionar las filtraciones en la calle Granados, para lo que se llevará a cabo una mejora en la red de drenaje, según ha indicado el concejal de Infraestructuras del Consistorio zamorano, Pablo Novo.