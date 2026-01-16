"Por Amor al Arte", una ventana al talento de Zamora
La Iglesia de la Encarnación acoge del 30 de enero al 15 de febrero una exposición gratuita de aficionados a la pintura
A.G.B
La Iglesia de la Encarnación, en Zamora, acoge desde este 30 de enero la exposición "Por Amor al Arte", una muestra colectiva que reúne el trabajo de aficionados a la pintura y que apuesta por acercar la creación artística al público general. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero, convirtiéndose durante estas semanas en un espacio de encuentro entre artistas y visitantes, donde se exhiben obras realizadas con distintas técnicas, estilos y temáticas, dando espacio a la diversidad creativa de sus autores.
En la muestra participan:
Alumnos de la Academia de Arte de la Hermandad Ferroviaria, la Academia de Arte “La Josa” y la Academia de Arte de Manualidades Carisa, tres centros formativos que desarrollan su labor en Zamora y que fomentan el aprendizaje artístico entre personas de diferentes edades y niveles.
El objetivo principal de esta iniciativa es dar visibilidad al talento local, poniendo en valor el trabajo de creadores no profesionales que encuentran en la pintura una forma de expresión personal y una vía para compartir su visión artística con la ciudadanía. La exposición se plantea también como una oportunidad para acercar el arte a vecinos y visitantes, apostando por una oferta cultural accesible y abierta, en un espacio tan emblemático del patrimonio zamorano que no hace, sino que aumentar el componente cultural de esta iniciativa.
La entrada a la muestra es gratuita, lo que permite facilitar el acceso a todos los públicos y fomentar la participación ciudadana, especialmente entre quienes habitualmente no acuden a exposiciones artísticas. El proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora y la colaboración de distintas entidades y patrocinadores locales, consolidándose como una propuesta cultural que refuerza la agenda artística y turística de la ciudad durante el comienzo de este año.
