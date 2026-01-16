"Por Amor al Arte", una ventana al talento de Zamora

La Iglesia de la Encarnación, en Zamora, acoge desde este 30 de enero la exposición "Por Amor al Arte", una muestra colectiva que reúne el trabajo de aficionados a la pintura y que apuesta por acercar la creación artística al público general. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero, convirtiéndose durante estas semanas en un espacio de encuentro entre artistas y visitantes, donde se exhiben obras realizadas con distintas técnicas, estilos y temáticas, dando espacio a la diversidad creativa de sus autores.

En la muestra participan:

Alumnos de la Academia de Arte de la Hermandad Ferroviaria, la Academia de Arte “La Josa” y la Academia de Arte de Manualidades Carisa, tres centros formativos que desarrollan su labor en Zamora y que fomentan el aprendizaje artístico entre personas de diferentes edades y niveles.

El objetivo principal de esta iniciativa es dar visibilidad al talento local, poniendo en valor el trabajo de creadores no profesionales que encuentran en la pintura una forma de expresión personal y una vía para compartir su visión artística con la ciudadanía. La exposición se plantea también como una oportunidad para acercar el arte a vecinos y visitantes, apostando por una oferta cultural accesible y abierta, en un espacio tan emblemático del patrimonio zamorano que no hace, sino que aumentar el componente cultural de esta iniciativa.

La entrada a la muestra es gratuita, lo que permite facilitar el acceso a todos los públicos y fomentar la participación ciudadana, especialmente entre quienes habitualmente no acuden a exposiciones artísticas. El proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora y la colaboración de distintas entidades y patrocinadores locales, consolidándose como una propuesta cultural que refuerza la agenda artística y turística de la ciudad durante el comienzo de este año.