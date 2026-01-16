El alquiler se dispara en Zamora y marca la mayor subida de Castilla y León

Zamora se ha convertido en la provincia donde más ha subido el precio del alquiler en toda Castilla y León. El mercado cerró 2025 con un incremento interanual del 33,4%, muy por encima de la media autonómica, que se situó en el 5,4%, según un informe elaborado por un conocido portal de vivienda.

Este aumento sitúa el precio medio del alquiler en la provincia en 9,59 euros por metro cuadrado al mes, acercándose a la media regional (9,62 €/m²), aunque todavía por debajo de la media nacional, que alcanza los 14,21 €/m².

Zamora capital lidera las subidas

El encarecimiento es especialmente acusado en la capital. Zamora encabeza el ranking de subidas entre los municipios de Castilla y León, con un aumento del 16,6% en el último año, el mayor de toda la comunidad.

El precio medio del alquiler en la ciudad se sitúa en 9,70 euros por metro cuadrado al mes, una cifra que, sin superar los 10 euros, refleja una presión creciente sobre el mercado residencial y un cambio de tendencia en una ciudad tradicionalmente asequible.

Además, se encuentra entre los cuatro municipios de la región donde el alquiler ha subido por encima del 10%, junto a Palencia capital, Ponferrada y Valladolid capital.

Aunque la ciudad continúa por debajo de la media nacional, el informe constata que el alquiler ha dejado de ser una opción barata en la provincia.

El encarecimiento sostenido empieza a tener un impacto directo en el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes, estudiantes y familias con rentas medias.

Once años consecutivos de subidas

En el conjunto de Castilla y León, el alquiler encadena once ejercicios consecutivos de incrementos, cerrando 2025 con una subida media del 5,4%.

Este crecimiento se concentra especialmente en provincias como Zamora, Soria y Ávila, donde la demanda está aumentando más rápido que la oferta.