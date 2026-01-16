La Alhóndiga acogerá un ciclo de conferencias sobre Palestina

Zamora acogerá un ciclo de conferencias sobre Palestina en las que cinco autores, a partir de cinco de sus libros publicados recientemente, ofrecerán una visión de lo que se ha dado en llamar el conflicto palestino.

La actividad supone una propuesta apoyada por el Ayuntamiento de Zamora, que de este modo da continuidad al intercambio cultural iniciado a través del hermanamiento con la ciudad cisjordana de Beyt-Jala, y ha sido organizada con la colaboración de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y de la librería Robespierre de Pozoantiguo que cuenta con todo su fondo editorial.

Antología poética

El ciclo se iniciará el próximo miércoles 21 de enero a las 19.00 horas con la presentación de una antología titulada “Gaza, poemas contra el genocidio”, que recoge una treintena de poetas palestinos, algunos de ellos muertos bajo los bombardeos del ejército israelí.

El acto, en el salón acto de la Alhóndiga, contará con la presencia del autor, Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, traductor y autor de varios ensayos y artículos sobre Palestina y los procesos de transformación de Oriente Medio. También participará el editor Fernando García Burillo, responsable de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo junto a Inmaculada Jiménez.

Una de las actividades efectuadas por el hermanamiento Zamora con Beit Jala. / Alba Prieto / LZA

La poesía se ha revelado como un arma de supervivencia en Palestina, como lo atestiguan los poetas seleccionados en esta antología, algunos de cuyos textos han sido publicados en periódicos árabes o en redes sociales desde 2023.

Programa

Las charlas continuarán con la participación de la periodista Teresa Aranguren, el 19 de febrero, quien presentará su última obra “Palestina, la existencia negada”, donde la autora nos acercará a los orígenes del conflicto palestino-israelí, desde sus comienzos a finales del siglo XIX con el nacimiento del sionismo, hasta el genocidio en curso perpetrado por el Estado de Israel.

cartel ciclo palestina / Cedida

Las otras tres obras que darán continuidad al ciclo, en los próximos meses, corresponden a “Gaza: un genocidio televisado”, de Mohamed Safa, médico y escritor nacido en Cisjordania que actualmente reside en España; “Maneras de ser Palestina. Antología de nuevas poetas”, de Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma, traductora, autora de varios libros y colaboradora habitual del diario El País y “El libro negro de Gaza”, cuyo autor es el periodista Gonzalo Delgado, gran conocedor de la actualidad en Oriente Próximo, que en esta obra recoge testimonios de los jóvenes de Gaza durante la guerra.