Activada la alerta amarilla por nevadas en Sanabria

Desde la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), han activado la alerta amarilla por nevadas en la zona de Sanabria.

La cota de nieve se situará entre los 800 y 900 metros, lo que incrementará el riesgo de acumulaciones de nieve en tramos de montaña y carreteras secundarias.

Ante la previsión de nevadas que podrían afectar a la circulación, especialmente en las zonas de mayor altitud, las autoridades recomiendan extremar la precaución.

Desde la Dirección General de Tráfico recomiendan informarse del estado de las vías antes de viajar y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.

Por otro lado, instan a los conductores ser previsores, llevar cadenas o neumáticos de invierno y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del episodio.

Pronóstico para los próximos días

Zamora vivirá este fin de semana un claro descenso de las temperaturas, con un ambiente plenamente invernal y los cielos permanecerán nublados.

Previsión del tiempo para los próximos días / EL TIEMPO

Las temperaturas máximas no alcanzarán los 10ºC y las mínimas caerán con fuerza, dejando heladas nocturnas, sobre todo durante la madrugada del sábado al domingo, dónde se esperan valores negativos tanto en la capital (-1ºC) como en otros puntos de la provincia.

El frío será el protagonista, por lo que se recomienda abrigarse bien, especialmente a primera hora del día y al caer la noche.

Todo apunta a que este episodio marcará la llegada definitiva del frío a la provincia tras unos días donde las temperaturas han sido más suaves de lo normal.