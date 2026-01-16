Acción reivindicativa en la Plaza Mayor del Sindicato de Inquilinas de Zamora

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zamora se presenta públicamente este sábado en la calle Balborraz y previamente, a las doce del mediodía, tiene previsto desarrollar su primera acción reivindicativa, para la que contará con el apoyo de otros grupos que igualmente luchan contra la especulación de la vivienda y la reivindicación de un acceso digno a ella creados en Valladolid, Burgos, Segovia o Salamanca.

La campaña en la Plaza Mayor se desarrollará bajo el título de "Respondemos al negocio de la vivienda" y una hora más tarde, a las 13.00 horas, tendrá lugar en el Espacio Balborraz, en el número 31 bis de la calle Balborraz, la presentación oficial de este nuevo grupo.

El Sindicato de Inquilinas de Zamora subraya que la única forma de luchar por el derecho por el derecho a la vivienda es organizarse. El sindicato recuerda que pese a que Zamora es una provincia que lleva sufriendo durante décadas una despoblación constante, en la capital la clase trabajadora sufre una crisis habitacional derivada de los altos precios y las condiciones abusivas.

El colectivo sostiene que las Administraciones no están haciendo nada para solucionar el problema, ya que el Ayuntamiento está cediendo suelo a la Junta de Castilla y León y la Administración autonómica "está construyendo vivienda nueva haciendo un trasvase de dinero público a empresas privadas y constructores y el Gobierno está solicitando a inversores extranjeros que inviertan en vivienda en nuestro país", ha expuesto el Sindicato de Inquilinas de Zamora a través de sus redes sociales.