Zamora volverá a llenarse de magia con las 33 Jornadas Internacionales de Magia que tendrá lugar del 25 de septiembre al 4 de octubre

Las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora volverán a convertir durante diez días, desde el 25 de septiembre al 4 de octubre a la ciudad y a la provincia en un gran escenario para la ilusión, el asombro y el arte del ilusionismo. Un festival plenamente consolidado que reúne cada año a públicos de todas las edades y que se ha convertido en una cita de referencia dentro del circuito internacional de la magia.

Tras más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, el certamen reafirma su compromiso con la cultura, el territorio y el acceso universal a los espectáculos, ofreciendo una selección de la mejor magia mundial y una programación diversa pensada para distintos espacios y contextos.

Pilares

El programa de las jornadas volverá a apostar por algunas de las propuestas más emblemáticas. Así Magia Viajera llevará espectáculos a diferentes municipios de la provincia, acercando la cultura a entornos rurales y descentralizando la programación. Magia en la Calle llenará de sorpresa y fantasía los lugares más céntricos de la capital, haciendo partícipes tanto a zamoranos como a visitantes. Por su parte, la vertiente social del festival se materializará, un año más, en la sección

Magia Solidaria, con actividades centradas en los usuarios de los centros especiales. Junto a ello, las Galas Internacionales, que tendrán lugar en el Teatro Principal, reunirán a artistas de reconocido prestigio procedentes de distintos países, ofreciendo espectáculos de gran calidad artística.

La programación se completará con iniciativas que integran la magia en espacios culturales de referencia, como Magia entre libros en la Biblioteca Pública de Zamora, Magia en el Museo en el Museo Etnográfico de Castilla y León, además de talleres de magia para diferentes edades y una exposición de imágenes que recorrerá los 33 años de historia del festival, poniendo en valor su continuidad y evolución a lo largo del tiempo.

Las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora vuelven así a apostar por un modelo de festival cercano, transversal y generacional, capaz de convertir la cultura en un espacio compartido, y consolidar a Zamora como un enclave cultural dentro del panorama mágico internacional.

Equipo

Las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, coordinadas por el equipo del mago zamorano Paulino Gil y la Asociación ZaMagia, están organizadas por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora y la colaboración del Teatro Principal, Onda Cero, La Opinión-El Correo de Zamora, La 8 Zamora de Castilla y León Televisión, Hotel Dos Infantas, la Biblioteca Pública de Zamora y el Museo Etnográfico de Castilla y León.