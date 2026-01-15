Zamora aporta 12 donantes de órganos al récord solidario de Castilla y León en 2025

Zamora cerró el año 2025 con 12 donantes de órganos, una cifra que refleja la implicación de la provincia en la actividad trasplantadora de Castilla y León y que contribuye de forma directa a salvar vidas. Estos datos forman parte del balance anual de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, que sitúa en 130 el número total de donantes registrados en los hospitales públicos de la Comunidad durante el pasado año.

Gracias a esta solidaridad, en Castilla y León se generaron 434 órganos para trasplante, entre ellos 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas. Aunque la donación se coordina a nivel nacional, por lo que no todos los órganos se trasplantan en la propia Comunidad, esta actividad permitió realizar 261 trasplantes en hospitales públicos de la región entre enero y diciembre de 2025.

En el reparto provincial:

Zamora se sitúa por delante de otras provincias con menor actividad donante, como Palencia y Soria, ambas con un donante, o Segovia, con cuatro. Salamanca lidera el ranking autonómico con 34 donantes, seguida de León con 23 y Burgos que registró 21, mientras que Valladolid suma 29 entre sus dos grandes hospitales.

La actividad trasplantadora se ha concentrado principalmente en Valladolid y Salamanca. En total, se realizaron 174 trasplantes renales, repartidos entre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A ello se suman los trasplantes hepáticos en el Hospital Río Hortega, los trasplantes cardiacos en el Clínico vallisoletano y el impulso al nuevo programa de trasplante pulmonar en Salamanca.

Además, durante 2025 se implantaron 184 córneas, otro indicador del impacto real que tiene la donación de órganos y tejidos en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Desde la Consejería de Sanidad destacan que detrás de cada donación hay un gesto de generosidad fundamental y recuerdan que provincias como Zamora juegan un papel clave en un sistema basado en la solidaridad y la coordinación entre territorios.