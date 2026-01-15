Zamora acoge la convocatoria de 125 plazas para profesores

Zamora será una de las sedes de las oposiciones de educación para Secundaria y otros cuerpos convocados para este 2026 por la Junta de Castilla y León.

La ciudad acogerá a los aspirantes para las siguientes especialidades: Administración de Empresas (25), Procesos de Gestión Administrativa (45) y Servicios a la Comunidad (55), con un total de 125 plazas.

Abierto el proceso de solicitudes

Precisamente, este jueves, 15 de enero, se abre el periodo de presentación de solicitudes, que se ampliará hasta el 4 de febrero.

Los aspirantes deberán cumplimentar la solicitud de participación, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación, y presentarla de forma electrónica.

Una profesora da clase en un aula. / E. P. (ARCHIVO)

Las personas aspirantes deberán cumplimentar una única solicitud, prevaleciendo, en el supuesto de que se presente más de una, la presentada en último lugar. Se debe tener en cuenta que la solicitud de participación en el procedimiento selectivo no implica la solicitud de incorporación a la lista de interinidad, ni siquiera en las especialidades para las que se solicita el ingreso. Como es habitual, es necesario especificar dicha petición en la solicitud indicando las especialidades en las que se quiere formar parte de esas listas de interinos.

En todo caso, es necesario subir con anterioridad al Repositorio de Documentación Acreditativa (REDOA) toda la documentación digitalizada en formato pdf y asociarlo al formulario de solicitud.

El examen, en junio

El comienzo de las pruebas está previsto para el mes de junio de 2026, aunque se concretará la fecha exacta a lo largo de los próximos meses, así como el lugar concreto de celebración de cada examen.

Además de las pruebas mencionadas en Zamora, el resto de capitales de provincia —junto a Ponferrada— serán sedes de otras especialidades. En concreto, la Consejería de Educación establece, para Secundaria, 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, celebrándose las pruebas en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa; 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); mientras que Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Una profesora explicando la lección a sus alumnos. / R. M.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

El resto de especialidades

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se convocan un total de once plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila).