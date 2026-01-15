El Teatro Principal de Zamora crea un ciclo dedicado a la mujer y una muestra de teatro aficionado

El Teatro Principal de Zamora apuesta por dar visibilidad a la mujer en el arte teatral, ya sea dramaturga ya sea como directora, con la puesta en marcha del ciclo de teatro de la mujer en marzo o por la muestra de teatro amateur en el mes junio de cara al primer semestre del año, según ha explicado su directora en funciones, Eva Santos.

El liceo dependiente del Ayuntamiento ha programado un total de 64 espectáculos para los primeros seis meses de 2026.

Entre las propuestas que acogerá figura en interpretación el inicio en Zamora de la gira nacional de la obra “Fronteras” con Carolina Yuste y Eneko Sagardoy dirigidos por Andrés Lima, en mayo o un mes antes la representación de “Tres noches en Itaca”, sobre texto de Alberto Conejero, o a “El día del Watusi” el 21 de febrero. Prosguirán las Barrocadas, en mayo, aunque posiblemente “tengan lugar en el teatro”, avanzó Santos.

En marzo, dentro del ciclo dedicado a la mujer, llegará "Vendrá los alienígenas y tendrán tus ojos" que aproximar al amor en el siglo XXI, "Teoría King Kong" basado en el texto de Viginie Despentes, y "Leonora" con Natalia Huarte en solitario en el escenario.

Danza

En danza podrá asistirse a “Ejercicios para el alivio” de Rocío Molina, en abril o a “No” de La Vendiera, dentro del ciclo de flamenco que contará con dos espectáculos puristas y dos más vanguardistas en el mes de febrero.

Música

La música llegará de la mano de la Banda de Música de Zamoracon sus conciertos divertidos que comienzan el 24 de enero, el concierto de Marwán el 7 de marzo y La Liturgia del Vermú que se traslada a la Fundación Afonso Henriques.

Arte de la tierra

El Principal da cabida a las compañías locales con el estreno de “El Cid casi la verdad” a cargo de Mejor con Arte, mientras que Baychimo hará una campaña escolar dentro del programa “Cultivando Miradas” y Por las ramas teatro hará una residencia artística para preparar “Piedra y hueso” en junio.

El liceo festejará el Día de la Poesía con la función “A la gloria con Gloria Fuentes”, destinado al público infantil lo mismo que el Festival de Títeres y Marionetas que será del 5 al 9 de mayo, y el día de la Narración Oral con Narrar Enamora, organizado por Charo Jaular.

Muestra Amateur

Además el liceo consagra seis días de junio a funciones de grupos de teatros aficionado de Zamora e invitará a uno de fuera en la primera edición de la Muestra de Teatro Amateur.