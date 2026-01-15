LA UNIÓN DE ZAMORA Y ÁFRICA
La Seña Bermeja enamora a África gracias a 'El Negro de Zamora'
El vídeo viral, con más de 50.000 visualizaciones, que lleva Zamora a 4.000 kilómetros de distancia
Zamora es una ciudad que se vive despacio y se siente de verdad. Sus calles tranquilas y la cercanía de los zamoranos, ofrecen una calidad de vida difícil de encontrar en otros lugares.
Aquí, el tiempo se mide en paseos junto al Duero, donde la convivencia se construye desde el respeto y la cercanía y cualquiera puede sentirse parte de ella desde el primer día.
De Camerún a embajador de Zamora en África
El perfil de Instagram de @elnegrodezamora se ha convertido en una ventana auténtica y espontánea de su creador en su día a día en la ciudad. Pero, ¿quién está detrás de este perfil?
Se trata del camerunés Prince Michael Emmanuel, un joven de 33 años que vive en Zamora y trabaja en Madrid, según explica en sus redes sociales.
En su vídeos muestra la vida en la ciudad, su aprendizaje cultural y el agradecimiento por las oportunidades que ha encontrado en la perla del Duero.
Vídeo viral que no para de crecer
Durante una visita a su familia en Camerún, grabó un vídeo por las calles del país africano llevando la bandera de Zamora en lo más alto y alardeando sobre la ciudad.
El vídeo, que ya cuenta con más de 50.000 visualizaciones, transmite un mensaje de gratitud y conexión entre su tierra natal y Zamora.
Más allá del entretenimiento, la Seña Bermeja ha viajado casi a 4.000 kilómetros de distancia llevando Zamora hasta el país africano.
"El Negro de Zamora" promueve en sus redes sociales la reflexión sobre la capacidad de Zamora para acoger, integrar y celebrar la diversidad, mostrando que la convivencia entre culturas puede ser una fuente de riqueza social y humana.
