Rosa Díez analiza la etapa más oscura del PSOE con Zapatero, hoy en Zamora

"La sombra: memoria histórica de Zapatero" es el título del libro que esta tarde (20.00 horas) presenta Rosa Díez en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La ex socialista regresa al foro del periódico para ofrecer las claves de la conexión entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el actual de Pedro Sánchez, al tiempo que narra la degradación "de un partido, de un país y de sus instituciones", enumera.

Años en el PSOE

Durante varias décadas Rosa Díez fue una de las políticas más destacadas del PSOE, donde desempeñó diversos puestos de responsabilidad tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Europeo.

Rosa Díez, junto a Carmen Ferreras, en un foro celebrado en 2023. / A. P. (ARCHIVO)

Tras muchos años dedicada "en cuerpo y alma" a la defensa de las libertades, en 2007 dio un sonoro portazo y abandonó la formación como consecuencia de múltiples desencuentros con el rumbo del partido y, en especial, con su política de acercamiento y negociación con la banda terrorista ETA.

Un libro basado en su experiencia personal

En las páginas de este último libro, Díez ofrece un afilado e incisivo retrato de la trayectoria política de Zapatero a partir de su propia experiencia. Desde las claves menos conocidas del congreso en el que fue elegido secretario general, hasta el bloqueo de acuerdos con el PP o las cesiones a ETA y al independentismo.

Rosa Díez. / LUISMA MURIAS / LNE

Toda una lección de historia en el salón de actos del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.