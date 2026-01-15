El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: "No hay sitio malo"
Comer a buen precio y bien es una de las señas de identidad de la gastronomía zamorana
Comer bien y a buen precio sigue siendo una de las grandes señas de identidad de Zamora. El menú del día continúa siendo, para muchos zamoranos y visitantes, la opción preferida para sentarse a la mesa entre semana: cocina casera, producto de calidad y una relación calidad-precio difícil de igualar en otras ciudades.
Con esta premisa, hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA cuál es, a su juicio, el mejor restaurante de Zamora para disfrutar del menú del día. Las respuestas dibujan un mapa gastronómico variado y muy representativo de la ciudad, con bares y restaurantes de barrio, clásicos de siempre y propuestas que han sabido ganarse un hueco a base de cuchara, brasas y platos que saben a casa.
LAS RESPUESTAS
- "Yo no conozco ninguno que sea malo en Zamora, en todos se come muy bien, incluyo en la lista "Clavo y canela" y "El horno"
- "El rincón del tío Jerónimo, como de familia"
- "El Trefacio,La Baraka, La Fontana... todo buenísimo y muy amables, que también importa".
- Restaurante Fito, acaba de abrir hace un par de días"
- "En el Chaston se come bien y no es caro"
- Si no conocéis el restaurante Cobadu, tenéis que probar
- ¿Habéis ido al Casa Chano?
- "En La Cueva de La Marina tendrás menús del día espectaculares"
- "El restaurante Puente de Piedra sin duda"
- "Ninguno mejor que la casa de mi madre"
- "Si vas por Toro, restaurante Autopista o La Sepia"
- "En El Hobby tendrás una comida casera y asequible increíble, con gran variedad además y hasta para llevarte a tu casa".
- "A mi me encanta el mesón La Herrería en la calle de los Herreros… y conste que no soy ni familia ni tengo ningún interé, soy una clienta esporádica más".
- "Ninguno como el Jarama, de toda la vida".
- "El Metro te conquistará".
- "El Galicia, la Fontana y muchos más"
- "Pásate por El Ágape"
- "El Oasis es ideal para los menús del día o comer algo casero"
- "El Divino"
- "Habrá gente que te diga un restaurante no por el menú sino por la amistad o por ser de la familia"
- "Asador Alfonso San Vitero, calidad asegurada"
- Comidas, cenas, tapas, menús del día... en el Tramontana
- "En El Marta comerás de lujo a un buen precio y casi siempre hay sitio"
- "Sin duda, el Mesón del Zorro"
- "El Mesón La Vega nunca defrauda"
- "El Casa María"
- "A ver, diré algo que va a herir: la mitad de los que están diciendo utiliza comida precocinada, de lata o congelada".
- "En Zamora tenemos muy buenos restaurantes con grandes profesionales, pero el de mi confianza es el restaurante Libertén".
- "Cinco y caña"
- "El Padornelo"
- "El Gofers"
- "Adoro mi tierra, y a mis paisanos. Un saludo desde Málaga".
Si quieres participar en nuestra encuesta, aún estás a tiempo:
