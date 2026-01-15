El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: "No hay sitio malo"

Comer bien y a buen precio sigue siendo una de las grandes señas de identidad de Zamora. El menú del día continúa siendo, para muchos zamoranos y visitantes, la opción preferida para sentarse a la mesa entre semana: cocina casera, producto de calidad y una relación calidad-precio difícil de igualar en otras ciudades.

Con esta premisa, hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA cuál es, a su juicio, el mejor restaurante de Zamora para disfrutar del menú del día. Las respuestas dibujan un mapa gastronómico variado y muy representativo de la ciudad, con bares y restaurantes de barrio, clásicos de siempre y propuestas que han sabido ganarse un hueco a base de cuchara, brasas y platos que saben a casa.

LAS RESPUESTAS "Yo no conozco ninguno que sea malo en Zamora, en todos se come muy bien, incluyo en la lista "Clavo y canela" y "El horno"

"El rincón del tío Jerónimo, como de familia"

"El Trefacio,La Baraka, La Fontana... todo buenísimo y muy amables, que también importa".

Restaurante Fito, acaba de abrir hace un par de días"

"En el Chaston se come bien y no es caro"

Si no conocéis el restaurante Cobadu, tenéis que probar

¿Habéis ido al Casa Chano?

"En La Cueva de La Marina tendrás menús del día espectaculares"

"El restaurante Puente de Piedra sin duda"

"Ninguno mejor que la casa de mi madre"

"Si vas por Toro, restaurante Autopista o La Sepia"

"En El Hobby tendrás una comida casera y asequible increíble, con gran variedad además y hasta para llevarte a tu casa".

"A mi me encanta el mesón La Herrería en la calle de los Herreros… y conste que no soy ni familia ni tengo ningún interé, soy una clienta esporádica más".

"Ninguno como el Jarama, de toda la vida".

"El Metro te conquistará".

"El Galicia, la Fontana y muchos más"

"Pásate por El Ágape"

"El Oasis es ideal para los menús del día o comer algo casero"

"El Divino"

"Habrá gente que te diga un restaurante no por el menú sino por la amistad o por ser de la familia"

"Asador Alfonso San Vitero, calidad asegurada"

Comidas, cenas, tapas, menús del día... en el Tramontana

"En El Marta comerás de lujo a un buen precio y casi siempre hay sitio"

"Sin duda, el Mesón del Zorro"

"El Mesón La Vega nunca defrauda"

"El Casa María"

"A ver, diré algo que va a herir: la mitad de los que están diciendo utiliza comida precocinada, de lata o congelada".

"En Zamora tenemos muy buenos restaurantes con grandes profesionales, pero el de mi confianza es el restaurante Libertén".

"Cinco y caña"

"El Padornelo"

"El Gofers"

"Adoro mi tierra, y a mis paisanos. Un saludo desde Málaga".

Si quieres participar en nuestra encuesta, aún estás a tiempo: