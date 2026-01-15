Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbes en ToroOposiciones en ZamoraPurines y macrogranjasUn alistano contra ETAÓscar Cano y el CD Tenerife
instagramlinkedin

El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: "No hay sitio malo"

Comer a buen precio y bien es una de las señas de identidad de la gastronomía zamorana

Un plato de alubias rojas con chorizo.

Un plato de alubias rojas con chorizo. / Shutterstock

Abril Oliva

Comer bien y a buen precio sigue siendo una de las grandes señas de identidad de Zamora. El menú del día continúa siendo, para muchos zamoranos y visitantes, la opción preferida para sentarse a la mesa entre semana: cocina casera, producto de calidad y una relación calidad-precio difícil de igualar en otras ciudades.

Con esta premisa, hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA cuál es, a su juicio, el mejor restaurante de Zamora para disfrutar del menú del día. Las respuestas dibujan un mapa gastronómico variado y muy representativo de la ciudad, con bares y restaurantes de barrio, clásicos de siempre y propuestas que han sabido ganarse un hueco a base de cuchara, brasas y platos que saben a casa.

Noticias relacionadas y más

LAS RESPUESTAS

  • "Yo no conozco ninguno que sea malo en Zamora, en todos se come muy bien, incluyo en la lista "Clavo y canela" y "El horno"
  • "El rincón del tío Jerónimo, como de familia"
  • "El Trefacio,La Baraka, La Fontana... todo buenísimo y muy amables, que también importa".
  • Restaurante Fito, acaba de abrir hace un par de días"
  • "En el Chaston se come bien y no es caro"
  • Si no conocéis el restaurante Cobadu, tenéis que probar
  • ¿Habéis ido al Casa Chano?
  • "En La Cueva de La Marina tendrás menús del día espectaculares"
  • "El restaurante Puente de Piedra sin duda"
  • "Ninguno mejor que la casa de mi madre"
  • "Si vas por Toro, restaurante Autopista o La Sepia"
  • "En El Hobby tendrás una comida casera y asequible increíble, con gran variedad además y hasta para llevarte a tu casa".
  • "A mi me encanta el mesón La Herrería en la calle de los Herreros… y conste que no soy ni familia ni tengo ningún interé, soy una clienta esporádica más".
  • "Ninguno como el Jarama, de toda la vida".
  • "El Metro te conquistará".
  • "El Galicia, la Fontana y muchos más"
  • "Pásate por El Ágape"
  • "El Oasis es ideal para los menús del día o comer algo casero"
  • "El Divino"
  • "Habrá gente que te diga un restaurante no por el menú sino por la amistad o por ser de la familia"
  • "Asador Alfonso San Vitero, calidad asegurada"
  • Comidas, cenas, tapas, menús del día... en el Tramontana
  • "En El Marta comerás de lujo a un buen precio y casi siempre hay sitio"
  • "Sin duda, el Mesón del Zorro"
  • "El Mesón La Vega nunca defrauda"
  • "El Casa María"
  • "A ver, diré algo que va a herir: la mitad de los que están diciendo utiliza comida precocinada, de lata o congelada".
  • "En Zamora tenemos muy buenos restaurantes con grandes profesionales, pero el de mi confianza es el restaurante Libertén".
  • "Cinco y caña"
  • "El Padornelo"
  • "El Gofers"
  • "Adoro mi tierra, y a mis paisanos. Un saludo desde Málaga".

Si quieres participar en nuestra encuesta, aún estás a tiempo:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  2. Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
  3. Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
  4. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  5. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
  6. Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
  7. El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
  8. Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora

Del chaparrón a la tormenta: Zamora encadena jornadas de paraguas previas al frío de verdad

Del chaparrón a la tormenta: Zamora encadena jornadas de paraguas previas al frío de verdad

Cerca de 200 familias agradecen la solidaridad de los zamoranos

Cerca de 200 familias agradecen la solidaridad de los zamoranos

La muralla de Zamora afronta su última rehabilitación en Puerta Nueva

Regresan las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora. Conoce las fechas de la próxima edición

Regresan las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora. Conoce las fechas de la próxima edición

El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: "No hay sitio malo"

El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: "No hay sitio malo"

Historia ganadera de lidia en Zamora (parte II)

Historia ganadera de lidia en Zamora (parte II)

Ángel Caballero, director, dramaturgo y actor: «En estos tiempos que corren, la risa supone el mejor deporte»

Ángel Caballero, director, dramaturgo y actor: «En estos tiempos que corren, la risa supone el mejor deporte»

Rosa Díez analiza la etapa más oscura del PSOE con Zapatero, hoy en Zamora

Rosa Díez analiza la etapa más oscura del PSOE con Zapatero, hoy en Zamora
Tracking Pixel Contents