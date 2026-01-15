Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última reforma de la Muralla de ZamoraAgricultores y el acuerdo con MercosurManifestación en Tableros LosánPurines y macrogranjasRufo Lucero nuevo club
instagramlinkedin

Pedro Hernández Garriga, galardonado con el Bombardino de las Capas Pardas

El músico recibe el galardón por “por su valiosa, acertada y constante colaboración con la música de la Semana Santa de Zamora”

El músico zamorano Pedro Hernández Garrigua.

El músico zamorano Pedro Hernández Garrigua. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El jurado del galardón del Bombardino de las Capas Pardas reunido en Zamora el jueves ha tomado por unanimidad el acuerdo de conceder el galardón del este año al profesor de música zamorano Pedro Hernández Garriga, "por su valiosa, acertada y constante colaboración con la música de la Semana Santa de Zamora”.

Inicios

Pedro inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con el profesor Aldo Mata, obteniendo el Título Superior de Música en la Especialidad de Violonchelo. Ha trabajado con profesores de renombre, es licenciado con Honores en Dirección de Bandas por The Royal Schools of Music of London.

Fue director titular de la Banda Municipal de Villamayor desde mayo de 2008 a 2018 obteniendo premios en diferentes certámenes.

PEDRO HERNANDEZ GARRIGA EN UN DESFILE DE LA VERA CRUZ, AÑOS ATRÁS.

PEDRO HERNANDEZ GARRIGA EN UN DESFILE DE LA VERA CRUZ, AÑOS ATRÁS. / JAVIER DE LA FUENTE

Ha dirigido al Ensemble Musicum, Banda de Magallón, la Orquesta Onuba, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora.

Ha sido profesor de Violoncelo, Formación Musical y director de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música de Villamayor donde desempeñó el cargo de director durante 11 años. Por este trabajo, el Ayuntamiento de Villamayor le reconoció su labor docente y desempeño musical poniendo su nombre a una calle de la villa.

PEDRO HERNANDEZ GARRIGA.

PEDRO HERNANDEZ GARRIGA. / JAVIER DE LA FUENTE

Actualmente trabaja como maestro de música y Educación Especial para la Junta de Castilla y León.

Compositor

En su faceta de compositor, el semanasantero ha escrito obras destacadas para la Semana Santa, especialmente la zamorana, como son  las marchas “Nuestra Madre”, “Jesús Nazareno de la Vera Cruz”, “Cristo, Nuestro Bien”, “Yeridat”, “Nazarenus”, “Sancti Spiritus” y “Las cruces de Zamora”, marcha que estrenará este año en el concierto homenaje del galardón.

El músico zamorano.

El músico zamorano. / Cedida

Relación con las Capas

En 2001 Hernández Garriga se hizo cargo de la dirección del cuarteto de viento de la Hermandad de Penitencia, para el que ha escrito diversas composiciones que encajan plenamente en este singular desfile.

Noticias relacionadas y más

La entraga del galardón tendrá lugar en Cuaresma en la iglesia de San Claudio de Olivares cuando la hermandad celebra el acto de bienvenida de nuevos hermanos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  2. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  3. Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
  4. Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
  5. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  6. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
  7. Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
  8. El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías

Pedro Hernández Garriga, galardonado con el Bombardino de las Capas Pardas

Pedro Hernández Garriga, galardonado con el Bombardino de las Capas Pardas

La Seña Bermeja enamora a África gracias a 'El Negro de Zamora'

La nueva residencia de mayores de Zamora estará operativa en verano

La nueva residencia de mayores de Zamora estará operativa en verano

Otro local, con alma panadera, baja la persiana en el casco histórico de Zamora

Otro local, con alma panadera, baja la persiana en el casco histórico de Zamora

Las ganaderas zamoranas, más eficientes, digitales y sostenibles

Las ganaderas zamoranas, más eficientes, digitales y sostenibles

4.100 cuidadoras de familiares dependientes en Zamora: 250 euros al mes sin medios como camas articuladas o grúas, ni ayudas para toallitas o cremas

4.100 cuidadoras de familiares dependientes en Zamora: 250 euros al mes sin medios como camas articuladas o grúas, ni ayudas para toallitas o cremas

Novedades en el legado de Claudio Rodríguez. Cáritas de Zamora asume la explotación económica de los derechos de la obra

Novedades en el legado de Claudio Rodríguez. Cáritas de Zamora asume la explotación económica de los derechos de la obra

La nueva residencia de mayores en Zamora se pondrá en marcha este verano

Tracking Pixel Contents