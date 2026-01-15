Pedro Hernández Garriga, galardonado con el Bombardino de las Capas Pardas

El jurado del galardón del Bombardino de las Capas Pardas reunido en Zamora el jueves ha tomado por unanimidad el acuerdo de conceder el galardón del este año al profesor de música zamorano Pedro Hernández Garriga, "por su valiosa, acertada y constante colaboración con la música de la Semana Santa de Zamora”.

Inicios

Pedro inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con el profesor Aldo Mata, obteniendo el Título Superior de Música en la Especialidad de Violonchelo. Ha trabajado con profesores de renombre, es licenciado con Honores en Dirección de Bandas por The Royal Schools of Music of London.

Fue director titular de la Banda Municipal de Villamayor desde mayo de 2008 a 2018 obteniendo premios en diferentes certámenes.

PEDRO HERNANDEZ GARRIGA EN UN DESFILE DE LA VERA CRUZ, AÑOS ATRÁS. / JAVIER DE LA FUENTE

Ha dirigido al Ensemble Musicum, Banda de Magallón, la Orquesta Onuba, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora.

Ha sido profesor de Violoncelo, Formación Musical y director de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música de Villamayor donde desempeñó el cargo de director durante 11 años. Por este trabajo, el Ayuntamiento de Villamayor le reconoció su labor docente y desempeño musical poniendo su nombre a una calle de la villa.

PEDRO HERNANDEZ GARRIGA. / JAVIER DE LA FUENTE

Actualmente trabaja como maestro de música y Educación Especial para la Junta de Castilla y León.

Compositor

En su faceta de compositor, el semanasantero ha escrito obras destacadas para la Semana Santa, especialmente la zamorana, como son las marchas “Nuestra Madre”, “Jesús Nazareno de la Vera Cruz”, “Cristo, Nuestro Bien”, “Yeridat”, “Nazarenus”, “Sancti Spiritus” y “Las cruces de Zamora”, marcha que estrenará este año en el concierto homenaje del galardón.

El músico zamorano. / Cedida

Relación con las Capas

En 2001 Hernández Garriga se hizo cargo de la dirección del cuarteto de viento de la Hermandad de Penitencia, para el que ha escrito diversas composiciones que encajan plenamente en este singular desfile.

La entraga del galardón tendrá lugar en Cuaresma en la iglesia de San Claudio de Olivares cuando la hermandad celebra el acto de bienvenida de nuevos hermanos.