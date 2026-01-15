La nueva residencia de mayores de Zamora estará operativa en verano

La nueva residencia de personas mayores de Zamora estará a pleno rendimiento a comienzos de este verano, según anunció la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, quien visitó las obras para comprobar el avance de las mismas.

Visita a la nueva residencia de mayores de Zamora / Víctor Garrido / Víctor Garrido

Se trata de una residencia que estará adaptada a las personas en situación de dependencia, puesto que sus 192 plazas podrán ser utilizadas por miembros de este colectivo vulnerable.

Se convertirá en un centro multiservicio de cuidados de larga duración, calificado de “moderno e innovador” y organizado mediante el sistema de unidades de convivencia, como establece la nueva Ley de Atención Residencial.

Más de 26 millones de inversión

La Junta de Castilla y León ha invertido en esta obra un total de 26,2 millones de euros. Consta de dos edificios independientes de tres plantas, construidos en un solar de 13.000 metros cuadrados. Cada una de las alturas albergará dos unidades de convivencia de 16 plazas cada una, con lo que se habilitan doce espacios, en los que vivirán 192 personas.

Cada área tendrá catorce habitaciones, dos dobles y el resto individuales.

Además, contará con una zona de cuidados de enfermería con hasta ocho plazas.

Centro de día independiente, pero conectado

A ello hay que sumar las 16 plazas de la unidad de convivencia, destinada a centro de día que, aunque tenga un acceso independiente, está conectado con todos los servicios para poderse compartir con los residentes, como será el caso del centro de terapia ocupacional, las estancias de fisioterapia o el comedor.

“Se trata de una residencia que va a incorporar todos los avances tecnológicos que se están poniendo en marcha, con robótica, estaciones de telemedicina, wifi o control de ropa en lavandería”, puso como ejemplos la consejera, quien aseguró que esta obra “es una apuesta por Zamora y damos con ella cumplimiento con el compromiso del presidente Mañueco, avanzando en un modelo nuevo de atención residencial”.