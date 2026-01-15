Nueva alerta en Sanabria: se esperan nevadas en cotas de 800 metros

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de Alerta por nevadas en la zona de Sanabria dentro del Protocolo de Coordinación de Actuaciones ante situaciones meteorológicas adversas en la red de carreteras del Estado.

La alerta estará vigente desde mañana viernes a las 08:00 hasta las 20:00 horas. La cota de nieve se situará entre los 800 y 900 metros, lo que incrementa el riesgo de acumulaciones en tramos de montaña y carreteras secundarias.

Zonas de Castilla y León en alerta por nevadas / Delegación del Gobierno en Castilla y León

Ante la previsión de nevadas que podrían afectar a la circulación, especialmente en las zonas de mayor altitud, las autoridades recomiendan extremar la precaución.

Desde la Dirección General de Tráfico recomiendan informarse del estado de las vías antes de viajar y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.

Por otro lado, instan a los conductores ser previsores, llevar cadenas o neumáticos de invierno y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del episodio.