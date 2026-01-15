La muralla de Zamora afronta su última rehabilitación en Puerta Nueva

Las obras de rehabilitación de la muralla de Zamora que acomete el Gobierno de España en cinco tramos de la ciudad han llegado ya al último de los trazados a intervenir, en la ronda de Puerta Nueva.

Ese tramo de la fortificación histórica de la ciudad que llega a orillas del Duero es el más extenso de todos en los que se ha actuado y en él se encuentran ya los operarios de la empresa adjudicataria, Cyrespa, adecentando el adarve en los últimos días.

Tramo de la muralla en obras, frente al centro de salud Puerta Nueva. | VÍCTOR GARRIDO

Las obras de consolidación y restauración, que comenzaron a finales de marzo, tienen un plazo de ejecución de doce meses y suponen una inversión de 1,6 millones de euros acometida a través de la sociedad pública Segipsa con fondos europeos Next Generation.

Desprendimientos

En el tramo de la ronda de Puerta Nueva los trabajos están orientados a garantizar la estabilidad y estanqueidad de la muralla y a eliminar el riesgo de desprendimiento, para lo que se procede al desbroce y la retirada de la vegetación enraizada, como se está haciendo en el adarve.

Además, se están llevando a cabo actuaciones para frenar la erosión y la pérdida de material que sufre el lienzo de la muralla. También se va a valorar la incidencia que tienen las filtraciones de agua de jardines privados y municipales adosados a la muralla, especialmente en la parte alta de este tramo, en la que aún no se ha actuado, ya que la rehabilitación se ha iniciado por el tramo comprendido frente al centro de salud, hasta la confluencia con la avenida del Mengue.

Torreón de San Pablo

En la parte que se ha dejado como última intervención requerirá especial atención el torreón de San Pablo, que se consolidará y del que se repararán las grietas que presenta, según se apunta en el proyecto de obras.

Mientras los trabajos avanzan y llegan a su recta final, se prepara ya una segunda fase de obras de rehabilitación.

Alejandra Bonel García

Para ello, una vez que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se comprometió el pasado mes de septiembre a acometer esa segunda fase con una inversión adicional cercana al medio millón de euros, el Ayuntamiento trabajó en la redacción del proyecto de esa nueva intervención. El Consistorio ya ha concluido ese proyecto, que afectará al tramo de la avenida de la Feria próximo a la bajada de San Martín, que ha quedado en medio de las dos intervenciones efectuadas ya en esa avenida en la primera fase de obras.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha señalado que, una vez redactado el proyecto, ahora debe ser el Ministerio de Cultura el que de el paso de licitar las nuevas obras. Para ello habrá que esperar a que primero, dentro de un par de meses, concluyan los trabajos actuales. La muralla recupera así el esplendor que en el medievo dio a la ciudad el apelativo de "la bien cercada".