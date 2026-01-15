Otro local, con alma panadera, baja la persiana en el casco histórico de Zamora

El casco histórico de Zamora vuelve a sentir un vacío profundo. Con cada local que cierra, el centro de la ciudad va perdiendo su identidad y la oportunidad de volver a lo que un día fue.

Los comerciantes y vecinos de la zona claman por medidas que no sólo frenen esta hemorragia de negocios que echan el cierre, sino que traigan de vuelta la vida a un centro que antaño estaba lleno de alegría y bullicio.

El olor a pan se desvanece en la Rúa de los Notarios

Recorrer las calles empedradas del casco histórico de la ciudad y la mítica Rúa de los Notarios, mientras se respiraba el aroma del pan recién horneado y los dulces artesanales, era el día a día de los vecinos de la zona.

Pero no solo ellos, también los turistas que paseaban camino a la Catedral de Zamora se detenían en este mítico local para degustar y adquirir los dulces y productos elaborados artesanalmente.

La Tahona de la Rúa, la emblemática panadería y obrador, reconvertida en un salón de té y cafetería, ha cerrado definitivamente sus puertas, quedando así un nuevo negocio vacío en el centro y poniendo fin a tantos años de trabajo.

Cierre de La Tahona de la Rúa / LOZ

Suma y sigue

El cierre de La Tahona de la Rúa se suma, a una lista que no para de crecer, de locales que han echado el cierre en la ciudad en los últimos meses.

Hace unas semanas era el mítico café bar Aureto el que cerraba su persiana definitivamente y junto a otros desaparecidos como el bar De Picoteo, ya forman parte de los recuerdos de los zamoranos.