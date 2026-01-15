Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del chaparrón a la tormenta: Zamora encadena jornadas de paraguas previas al frío de verdad

La meteorología se revuelve y entra en escena el viento, aunque sin avisos activados por el momento

Una persona con paraguas.

Una persona con paraguas. / Pedro Puente Hoyos

Abril Oliva

Zamora afronta los próximos días con un tiempo inestable marcado por la llegada de tormentas, lluvias intermitentes y un progresivo descenso de las temperaturas. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia lluvias especialmente bruscas durante este jueves y viernes acompañado de episodios tormentosos. El agua, por contra, mitigará el frío con temperaturas más suaves que volverán a descender sin complejos a partir del fin de semana, cuando de nuevo volverán los grados bajo cero.

La situación se complicará el viernes 16, cuando se esperan tormentas durante la mitad central del día, en concreto, en el tramo horario comprendido entre las 12 y las 18 horas. No se descarta la presencia de aparato eléctrico, con chubascos intensos en cortos periodos de tiempo.

La cota de nieve bajará hasta los 1.100 metros, por lo que las precipitaciones podrían ser en forma de nieve en zonas altas de la provincia.

El fin de semana

A partir del sábado, el tiempo tenderá a estabilizarse en cuanto a las precipitaciones, pero llega un descenso acusado de las temperaturas, con mínimas bajo cero y máximas que no superarán los 6 o 7 grados.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El inicio de la próxima semana mantendrá el ambiente frío, con cielos variables y alguna precipitación aislada. Un escenario típico de transición, donde las tormentas dan paso al frío, recordando que el invierno aún no ha dicho su última palabra en Zamora.

