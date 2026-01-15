Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerca de 200 familias agradecen la solidaridad de los zamoranos

Cruz Roja reparte regalos a través de su campaña “El juguete educativo”

Entregas de juguetes a familias

Entregas de juguetes a familias / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Cruz Roja en Zamora alcanza el objetivo de garantizar el derecho al juego en la infancia a través de la campaña solidaria “El Juguete Educativo”.

Durante los meses de noviembre, diciembre y principios de enero, la organización humanitaria ha recibido en la provincia 320 juegos y juguetes nuevos donados para la infancia, que ha entregado durante estas navidades a 189 menores de familias de la provincia en las que se han detectado situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El necesario trabajo de los voluntarios

Todo ello, con la ayuda imprescindible de once personas voluntarias y el equipo de Cruz Roja Juventud, que se han encargado de la recepción, clasificación y entrega de los juguetes.

Cruz Roja agradece la solidaridad de Zamora con esta campaña, que ha contado con la implicación y participación directa de siete empresas, entidades, asociaciones, grandes superficies y clubes deportivos como son Club de Baloncesto Femenino Zamarat, Club de Balonmano de Zamora, programa Mucho Cuzeo, Club Pádel Duero Zamora, Supermercados Froiz, Carrefour y Caixabank.

Donaciones durante todo el año

El proyecto "El juguete educativo" permanece activo durante todo el año, tanto para informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, así como con entregas puntuales en ocasiones especiales de los menores atendidos por la organización humanitaria.

