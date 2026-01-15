Ángel Caballero, director, dramaturgo y actor: «En estos tiempos que corren, la risa supone el mejor deporte»

Ángel Caballero es director, dramaturgo y uno de los actores de la obra «Donde nacen las palabras», que se representa el sábado, día 17, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

¿Qué tiene de especial "Donde nacen las palabras" para que se implique como dramaturgo, director y hasta actor?

Para mí no es algo nuevo. Empecé con la primera parte, porque esta obra es la continuación de otra función: "Donde mueren las palabras". En 2019, cuando se estrenó, ya me impliqué del mismo modo. Lo hice un poco por inconsciencia, cuando es una historia tan personal, quieres levantarla tú y acabas tocando diferentes palos.

¿Esta obra es una continuación de la primera o son independientes?

La obra está hecha para que se pueda disfrutar de manera independiente. Quien haya visto la primera parte, la disfrutará más, pero quien no la haya visto, también la va a entender perfectamente y va a pasar un rato muy divertido porque en estos tiempos que corren la risa es el mejor deporte que podemos hacer. Ambas son obras que no son unas comedias al uso, tienen un mensaje. Hay risa, pero cuando acaba, existe un mensaje que cala.

El polifacético Ángel Caballero. / Cedida

¿Fue consciente cuando se puso a escribir de que quería hacer algo que no fuera convencional?

Con la primera fue la historia la que me llevó por esos derroteros, porque, al final, es una obra autobiográfica en la que hablaba del suicidio de uno de mis mejores amigos. Formaba parte de mi grupo de amigos de toda la vida, y yo quería contar las cosas tal y como ocurrieron. Nosotros siempre estábamos riendo, lo estábamos pasando bien, hasta el desenlace del último acto de la obra, que es un drama. Cuando cinco años después surgió la idea de continuar con esta historia, mostrar cómo habían cambiado nuestras vidas, que es esta nueva obra, simplemente tenía que seguir un poco la estela de la primera que navegaba la comedia y el drama.

¿La segunda es menos autobiográfica que la anterior?

No, aunque las dos están ficcionadas porque son personajes reales. La segunda cuenta lo que son los avatares de nuestra vida a los casi 40 años. La primera hablaba de todo lo que nos sucedió a los veintitantos , y esta segunda habla del reencuentro. Nosotros, desgraciadamente, con el suicidio de nuestro amigo nos separamos y gracias al estreno de la primera obra, nos reencontramos.

Dramaturgo

¿Qué le brinda escribir de temas tan personales?

Yo creo que todo lo que hagas, siempre y cuando lo hagas con respeto y con cariño, al final trasciende incluso a las personas que saben que son fragmentos de su vida. Los guionistas y los escritores somos como urracas que van robando de aquí y de allá (risas). Para mí es más sencillo escribir desde una base real que desde el imaginario. Hay gente que tiene esa capacidad, que puede crear mundos completamente distintos, pero yo prefiero conocer muy bien a los personajes. En mi opinión vas con un camino ganado si tú ya conoces a los personajes y sabes perfectamente cómo se moverían, cómo hablarían, cómo afrontarían distintas circunstancias... Creo que el éxito que han tenido estas obras radica precisamente en eso. La gente, al ser personajes reales y ser historias comunes que a todos nos han podido pasar, se sienten muy identificados. Se ríen, sufren y lloran y se emocionan porque se ven reflejados en la historia.

La obra está por encima del elenco, del director e incluso de la propia producción porque llega otro productor, la monta de otra manera y funciona

Habla de que conocer a los personajes le facilita la escritura pero, ¿conocer también a quienes lo van a interpretar facilita la labor de un director?

Por supuesto, en mi caso además es que soy el director y el dramaturgo. Escribo con mis amigos reales en la cabeza y para esta obra tenía claro que iba a trabajar con ciertos actores, pero no me gusta anclarme en eso porque las giras son largas, a veces viene otro actor que aporta otra cosa completamente distinta y funciona de maravilla o bien cosas que no funcionaban con un actor, de repente, funcionan con otro. La obra está por encima del elenco, del director e incluso de la propia producción porque llega otro productor, la monta de otra manera y funciona. De hecho, "Donde mueren las palabras" se ha estrenado fuera de España, en República Dominicana, que tienen otra forma de hablar, con otras costumbres y funcionó y la gente se reía y les encantaba.

¿Por qué cree que sucede?

Porque cuentas verdad, porque son temas que todos conocemos, porque, al final, todos somos seres humanos y todos nos hemos enamorado, desenamorado, hemos tenido amigos que hemos perdido, hemos tenido relaciones que hemos recuperado con el paso del tiempo... es algo que está en nuestra clave genética como seres humanos que somos.

Ángel Caballero. / Cedida

¿Y nos gusta que nos hablen de cosas tan sencillas?

Sí. Llevamos con la primera parte seis años de gira y con esta función que representamos en Zamora casi un año; de hecho, estrenamos el 20 de enero de 2025 en Málaga. Estuvimos en Madrid haciendo temporada y ahora estamos inmersos en una gira muy amplia con fechas ya cerradas hasta el próximo mes de octubre.

Trayectoria

Desempeña distintos roles dentro de la función. ¿Con cuál de las vertientes se queda?

Es que son completamente distintas. Por ejemplo, ahora estoy en el proceso de terminar de escribir mi nueva obra, la quinta. Es un trabajo muy solitario, muy de estar contigo mismo, con tus pensamientos, con tu ordenador y no hay nadie más. Sin embargo, el trabajo del actor es completamente el opuesto. Tú estás con unos compañeros en un escenario, con miles de personas delante que te están viendo, con unos técnicos. Yo tengo muy claro siempre en qué proceso estoy, en qué parte del trabajo estoy. Siempre digo que lo complicado es para los que trabajan conmigo porque a veces se confunden. Tus compañeros no saben cuándo le está hablando su compañero actor o cuándo le está hablando el director o cuándo le habla el autor del texto y por eso se lo explico.

El público es el que determina dónde estar en cada momento, ya sea como actor, autor o director

¿De actor derivó a las otras funciones?

Efectivamente así fue. Yo siempre quise ser actor, siempre me gustó y, de hecho, tengo una carrera bastante decente en audiovisual y en teatro con otras compañías. Un día, la psicóloga me convenció de que al no poder verbalizar el suicidio de mi amigo, lo escribiera, y aquello que escribí se transformó en una obra de teatro que, de repente, fue un éxito. Agotamos las entradas en el Teatro Lara no sé cuánto tiempo antes del estreno y nada más estrenar, la prorrogaron seis meses más en cartel. Me monté en un tren que no pude parar, incluso los primeros meses yo pensaba que nunca iba a escribir nada más. A lo mejor dirigir sí, pero que no escribiría nada más.

¿Y qué le ha hecho seguir hasta una quinta obra?

El público. El público es el que determina dónde tienes que estar en cada momento ya sea como autor, como director o como actor. Si el público no nos hubiera puesto ahí nosotros no seguiríamos de gira, si no hubiera tenido éxito con mis obras anteriores no seguiría escribiendo. Además, resulta muy bonito y muy emocionante cuando vas a un sitio y te dicen "yo he visto esta obra en Madrid y he vuelto a hacerlo", o como hace unos días en Valladolid, donde un espectador se había desplazado desde Plasencia para ver la función.