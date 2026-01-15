4.100 cuidadoras de familiares dependientes en Zamora: 250 euros al mes sin medios como camas articuladas o grúas, ni ayudas para toallitas o cremas

500 cuidadoras de familiares dependientes dados de alta en la Seguridad Social y 3.600 ocultos denuncian la marginación que sufren por parte de la Junta de Castilla y León con el pago de unas ayudas claramente insuficientes, de 250 euros al mes, por una labor que les mantiene 24 horas al día 365 días al año volcados en estas personas enfermas, sin medios tecnológicos para esa atención como las camas articuladas, grúas para mover a quienes permanecen en camada y subvención de productos necesarios para el aseo y mantenimiento del buen estado físico, desde toallitas a cremas para evitar escaras, recuerdan desde la Asociación Zamorana de Cuidadores No Profesionales Familiares y Amigos (Azacuefa).

La asociación reprocha a la Consejería de Familia y a la Junta, competentes en esta materia, "que no les duela gastar millones de los recursos públicos para financiar empresas privadas de cuidados profesionales" mientras "destinan ayudas miserables" para familiares que realizan esa misma labor pero con una dedicación absoluta. Considera hipócrita que desde esta Administración se diga que las ayudas a la dependencia para cuidadoras no profesionales tienen por objeto, "conseguir el bienestar de esas personas enfermas o mayores", mientras se mantienen unas condiciones cainitas para quienes les cuidan en sus hogares. Azacufa hace especial hincapié en que la consejera declare que "quieren que puedan elegir permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible" cuando las ayudas son ínfimas.

Una cuidadora no profesional de un familiar dependiente. / Cedida

Cansadas del silencio por respuesta, Azacuefa ha movilizado este mediodía a sus socios y socias para lanzar una dura crítica hacia la Administración autonómica y hacia la consejera de Familia que presume de inversiones para el cuidado de personas dependientes mientras evita recibir a la asociación zamorana a pesar de haberlo solicitado reiteradamente y haber pasado por diversos despachos de cargos intermedios en los que nada han podido solucionar, ha manifestado la presidenta, Julia Alejo, visiblemente indignada por el trato y que ha puesto más que en tela de juicio la voluntad política para garantizar el cuidado adecuado de estas personas, que pasa por mejorar las condiciones de este trabajo que no se reconoce como tal, aunque para difundir el programa con el "rimbombante nombre 'A gusto en casa'" bien que se utiliza, indica la asociación mientras su presidenta no duda en afirmar que "se considera dependientes de segunda categoría a nuestros familiares".

Julia Alejo ha tomado la palabra para expresar la frustración de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales, que se consideran imprescindibles para resolver una problemática nada desdeñable, "cuando nos quejamos nos dicen que les internemos en una residencia con unos precios tan caros que nos es imposible afrontar ese gasto", de modo que si dejaran de atenderles habría que determinar cómo asumiría el cuidado la Junta.

Además, agrega, "yo quiero cuidar a mi madre" y como ella el resto de las personas que han acudido a la movilización que ha recorrido la calle de Santa Clara para acabar a las puertas de la delegación de la Junta en Zamora, una manifestación que ha coincidido con la visita de la consejera de Familia, la popular Isabel Blanco, a la nueva residencia que construye la Junta en Zamora. Han aprovechado la coincidencia de su concentración con la estancia de la política del PP para solicitarle que "acceda a escuchar al colectivo en una reunión que llevan más de un año esperando" para exponer su situación precaria. Azacuefa se creó en octubre y tiene ya 60 socios y socias en la provincia de Zamora, aunque al acto ha acudido una veintena, "porque muchas de nosotras están a cargo de la persona dependiente y no puede salir de casa".