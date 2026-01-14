Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicos en ZamoraCaminos rurales ZamoraLa Junta responde al alcalde de Vigo por el AVE de SanabriaDimite la alcaldesa de La Torre del ValleSale a licitación del proyecto de la carretera de Hermisende
instagramlinkedin

Pintura

De zepelines a bodegones: la imaginación de Rocío Aguirre se exhibe en "Ideaciones" hasta enero

La artista zamorana realiza por primavera vez una exposición individual en la capital. La galería de arte Espacio 36 reúne un total de 35 cuadros, donde destacan las creaciones concebidas por su imaginación.

VÍDEO | Así es la primera muestra individual de la zamorana Rocío Aguirre en Espacio 36

VÍDEO | Así es la primera muestra individual de la zamorana Rocío Aguirre en Espacio 36

N. S.

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Atravesar el umbral de la puerta de la galería de arte Espacio 36 supone trasladarse al reino de la imaginación, a otros mundos que se antojan imposibles.

La artista zamorana Rocío Aguirre, en su primera exposición individual en la única sala de arte existente en la ciudad, comparte una serie de obras que no van a dejar indiferente al público que se acerque a visitarla hasta el último día del mes de enero.

Zamora. Exposición en Espacio 36. &quot;Ideaciones&quot; de Rocío Aguirre

Varias personas observan la obra de Aguirre. / Alba Prieto / LZA

Bajo la denominación de "Ideaciones", esta pintora, con formación en arquitectura y experiencia como modeladora 3D y como artista conceptual, presenta una treintena de cuadros, muchos de ellos muy recientes, donde juega, sobre lienzo y sobre papel, con acrílicos, acuarela o grafitos, entre otras técnicas.

Detalle de algunas obras. | ALBA PRIETO

Detalle de algunas obras. | ALBA PRIETO

Temáticas

En el primer ámbito de la galería atrapan los cuadros protagonizados por unos artefactos que hacen recordar a los antiguos zepelines, fruto de la imaginación de la zamorana que se deleita en los fondos, convirtiéndolos casi en una obra que podría ser independiente.

Público contempla algunas de las creaciones. | ALBA PRIETO

Público contempla algunas de las creaciones. | ALBA PRIETO

En la sala, de lunes a sábado, pueden descubrirse también desde paisajes más convencionales, unos retratos de mujeres efectuando quehaceres cotidianos, alguna pieza casi abstracta, hasta una serie de peces, donde capta la atención la línea y el colorido empleado sin pasar por alto sus singulares bodegones, donde parece que combina naves con plantas en una apuesta, a la par, desconcertante y seductora.

Tres de las acuarelas exhibidas. | ALBA PRIETO

Tres de las acuarelas exhibidas. | ALBA PRIETO

Artista

"Es una mujer ecléctica", sintetiza el galerista Ángel Almeida, quien, tiempo atrás, contó con Rocío Aguirre para una muestra de nuevos valores locales desarrollada en la sala de exposiciones del Palacio de la Encarnación.

Noticias relacionadas y más

"En aquel momento me quedé impactado con las obras que presentó para aquella colectiva y hemos seguido en contacto", rememora el experto en arte. Al contemplar la creación exhibida, firmada por la zamorana, pone de relieve que "no hay referencias prácticamente de nada, sino que son fruto de propia creación porque esta artista tiene una capacidad de creación tremenda".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  2. Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
  3. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  4. Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
  5. Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
  6. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
  7. Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
  8. El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías

De zepelines a bodegones: la imaginación de Rocío Aguirre se exhibe en "Ideaciones" hasta enero

De zepelines a bodegones: la imaginación de Rocío Aguirre se exhibe en "Ideaciones" hasta enero

Cambios en la PNL del AVE de Sanabria para lograr el apoyo de PP y PSOE: propuestas y plazos

Cambios en la PNL del AVE de Sanabria para lograr el apoyo de PP y PSOE: propuestas y plazos

Consulta en qué municipios de Zamora va a reparar algún camino rural la Diputación

Consulta en qué municipios de Zamora va a reparar algún camino rural la Diputación

La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: "No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones"

La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: "No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones"

Caminos rurales más seguros en Zamora: la Diputación mejorará 240 kilómetros de 61 vías municipales

Caminos rurales más seguros en Zamora: la Diputación mejorará 240 kilómetros de 61 vías municipales

Tímido seguimiento de la huelga de médicos en Zamora

Tímido seguimiento de la huelga de médicos en Zamora

Despegue empresarial en Zamora en el último año, con datos meridianamente claros: más sociedades creadas y menos disueltas que la media nacional

Despegue empresarial en Zamora en el último año, con datos meridianamente claros: más sociedades creadas y menos disueltas que la media nacional

La Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora busca nuevos voluntarios

La Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora busca nuevos voluntarios
Tracking Pixel Contents