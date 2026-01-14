Pintura
De zepelines a bodegones: la imaginación de Rocío Aguirre se exhibe en "Ideaciones" hasta enero
La artista zamorana realiza por primavera vez una exposición individual en la capital. La galería de arte Espacio 36 reúne un total de 35 cuadros, donde destacan las creaciones concebidas por su imaginación.
Atravesar el umbral de la puerta de la galería de arte Espacio 36 supone trasladarse al reino de la imaginación, a otros mundos que se antojan imposibles.
La artista zamorana Rocío Aguirre, en su primera exposición individual en la única sala de arte existente en la ciudad, comparte una serie de obras que no van a dejar indiferente al público que se acerque a visitarla hasta el último día del mes de enero.
Bajo la denominación de "Ideaciones", esta pintora, con formación en arquitectura y experiencia como modeladora 3D y como artista conceptual, presenta una treintena de cuadros, muchos de ellos muy recientes, donde juega, sobre lienzo y sobre papel, con acrílicos, acuarela o grafitos, entre otras técnicas.
Temáticas
En el primer ámbito de la galería atrapan los cuadros protagonizados por unos artefactos que hacen recordar a los antiguos zepelines, fruto de la imaginación de la zamorana que se deleita en los fondos, convirtiéndolos casi en una obra que podría ser independiente.
En la sala, de lunes a sábado, pueden descubrirse también desde paisajes más convencionales, unos retratos de mujeres efectuando quehaceres cotidianos, alguna pieza casi abstracta, hasta una serie de peces, donde capta la atención la línea y el colorido empleado sin pasar por alto sus singulares bodegones, donde parece que combina naves con plantas en una apuesta, a la par, desconcertante y seductora.
Artista
"Es una mujer ecléctica", sintetiza el galerista Ángel Almeida, quien, tiempo atrás, contó con Rocío Aguirre para una muestra de nuevos valores locales desarrollada en la sala de exposiciones del Palacio de la Encarnación.
"En aquel momento me quedé impactado con las obras que presentó para aquella colectiva y hemos seguido en contacto", rememora el experto en arte. Al contemplar la creación exhibida, firmada por la zamorana, pone de relieve que "no hay referencias prácticamente de nada, sino que son fruto de propia creación porque esta artista tiene una capacidad de creación tremenda".
