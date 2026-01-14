Zamora acoge el estreno nacional de un musical infantil
“Besos de colores” se pondrá en escena el 1 de febrero en el Teatro Ramos Carrión
El musical infantil “Besos de colores” vivirá su estreno nacional en Zamora, convirtiendo a la ciudad en el punto de partida de una gira que recorrerá distintos escenarios de España durante los próximos meses.
La cita tendrá lugar el domingo 1 de febrero, a las 18.00 horas, en el Teatro Ramos Carrión.
Se trata de un espectáculo familiar lleno de aventuras, música y aprendizaje, diseñado para que los niños participen activamente y descubran el mundo que les rodea con alegría, ilusión y curiosidad. Un show mágico que invita a disfrutar juntos en familia.
Aventuras
A lo largo de la propuesta, los más pequeños se convierten en protagonistas de divertidas aventuras que estimulan su imaginación y refuerzan valores positivos. La música ocupa un lugar central: cantar ayuda a reforzar la memoria y a aprender nuevos conceptos, mientras que el bailefomenta la concentración, la coordinación y la disciplina, siempre desde el juego y la diversión.
En el show Lara OK y sus duendes se embarcan en una aventura mágica para recuperar los besos de colores y devolver la alegría a un bosque que se ha quedado gris. Un musical familiar repleto de canciones, risas y participación del público, donde Lara OK canta en directo junto a los más pequeños sus temas más conocidos.
El componente educativo es otro de los pilares del musical. A través de un aprendizaje activo, apoyado en la música, el movimiento y la interacción con el público, ‘Besos de Colores’ transforma cada función en una experiencia enriquecedora que impulsa la creatividad y el desarrollo de habilidades en los niños.
Con una puesta en escena colorida y cercana, el espectáculo promete una tarde inolvidable llena de emoción, música y sonrisas para toda la familia. El espectáculo, con una duración aproximada de 70 minutos, está especialmente diseñado para público familiar e infantil.
Elenco
“Besos de colores” está interpretado por la actriz Sara Rius, en el personaje de Lara OK, y producido por Clickescena. La música y letras son de David González.
El guion y la idea original han sido creados por Nuria Rius y David González. La dirección artística está a cargo de David González, la dirección técnica corresponde a Nacho Arjona y la coreografía es de Nicole Varese.
Entradas
Las entradas ya están disponibles en la web del liceo y en su taquilla de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.00 horas. a 20.30 horas y en www.laraok.com a un precio de 18 euros.
Gira
Tras Zamora el espectáculo irá a Salamanca, el domingo 22 de febrero en el Palacio de Congresos,a Sevilla, domingo 8 de marzo en el Auditorio Cartuja, Palencia el domingo 12 de abril en el Teatro Ortega y Vigo, domingo 19 de abril en el Auditorio Mar de Vigo.
