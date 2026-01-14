Tímido seguimiento de la huelga de médicos en Zamora

La huelga de médicos convocada a nivel nacional para la jornada de este miércoles no ha tenido un seguimiento significativo en Castilla y León. Desde la Junta se estima en un 2,68% el total de facultativos que han seguido el paro en la comunidad.

Una proporción que es muy similar en Zamora, donde, de los 159 efectivos, según datos oficiales de la administración regional, solo han ejercido su derecho a la huelga cuatro médicos, lo que supone el 2,52% del total.

Una llamada del Sindicato Médico de Primaria

Se trata de un paro convocado en los centros sanitarios por el Sindicato Médico de Primaria, que han seguido un total de 62 profesionales de los 2.317 en Castilla y León, según la información recabada por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana.

Por áreas de salud, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 0; Burgos 0,34 %, uno en huelga; León 14,2 %, 31; El Bierzo 3,6 %, cuatro profesionales en huelga; Palencia 0; Salamanca 2,2 %, 11 facultativos; Segovia 0; Soria 2,5 %, dos en huelga; Valladolid Este 0,43 % uno en huelga; Valladolid Oeste 4,3 %, ocho médicos; y Zamora 2,5 %, cuatro médicos en huelga.

El motivo del paro

La movilización, impulsada por el Sindicato Médico de Primaria busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.