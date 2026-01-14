El primer reloj público de Zamora, uno de los más antiguos de España: ¿Dónde estaba?

Zamora fue una de las ciudades pioneras de España en contar con un reloj público mecánico. ¿Lo sabías? No fue la primera, ya que ese honor lo tienen Valencia y Sevilla, pero sí una de las más precoces en hacerlo. Se trataba de un elemento clave -y singular por aquel entonces- para regular la vida urbana de los zamoranos en plena Edad Media. Su instalación supuso un cambio radical en la organización del tiempo cotidiano, cuando las horas aún se medían principalmente por campanas y referencias solares.

El reloj se encontraba en el entorno de la Plaza Mayor, en concreto, en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. No es casual: los relojes públicos se instalaban en lugares centrales, visibles y audibles para el mayor número posible de vecinos.

Desde allí, el sonido de la campana marcaba las horas para mercaderes, artesanos, autoridades y vecinos, ordenando mercados, reuniones concejiles y el cierre de las puertas de la muralla.

Fisionomía de la antigua Plaza Mayor. / Archivo El Correo de Zamora

Con pesas, sin agujas ni números visibles

El antiquísimo reloj de San Juan no era un reloj con esfera como los actuales. Se trataba de un reloj mecánico de pesas, probablemente instalado entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, similar a los primeros relojes urbanos europeos. No tenía agujas ni números visibles, ya que el tiempo se indicaba únicamente mediante el sonido de las campanadas. Tenía un mecanismo de hierro forjado accionado por pesas que debían subirse manualmente cada cierto tiempo. Su sistema de escape era primitivo, ni de lejos con la precisión actual, pero era revolucionario para la época.

Iglesia de San Juan. / LOZ

Tener un reloj público en ese momento era un símbolo de prestigio urbano. Significaba que Zamora era una ciudad organizada, con autoridad municipal fuerte y vida económica activa. Durante años, el reloj de San Juan marcó el ritmo de la ciudad, mucho antes de que cada casa tuviera su propio reloj. Las campanas regulaban jornadas laborales, actos religiosos y la convivencia diaria.

No se conserva

El mecanismo original no se conserva, pero las referencias históricas confirman su existencia y relevancia. En varios documentos históricos sobre la iglesia de San Juan se alude a la "pérdida reloj del Concejo, encargado de regular las actividades comerciales y mercantiles de la ciudad mientras existió".

Reloj solar

Esto va de relojes y en este capítulo es necesario aludir a otro hito en Zamora: el reloj solar en una antigua hacienda del paraje de las aceñas de Gijón. Tiene 170 años y está construido con cinco piezas de piedra.

El reloj de sol de las aceñas de Gijón cumple 170 años. / Turismo Zamora

Su sistema de construcción estaba basado en una piedra plana con incisiones horarias. Sobre ella había una una saeta de metal clavada en el centro orientada hacia la Estrella Polar. El resto del trabajo lo hacían el Sol y las sombras sin mayor mecánica sofisticada para marcar la hora a los trabajadores.