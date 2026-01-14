Esto es lo que opinan los zamoranos sobre la nueva baliza V-16: "Hay que ser borrego..."

La baliza V-16 se ha convertido en el nuevo elemento clave de seguridad vial obligatorio en las carreteras españolas. Diseñada para señalizar un vehículo detenido o accidentado sin necesidad de salir del coche, esta luz luminosa sustituirá de forma definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia. Su objetivo es reducir el riesgo de atropellos y accidentes secundarios, especialmente en vías rápidas y con poca visibilidad, donde abandonar el vehículo para colocar los triángulos supone un grave peligro.

La implantación de la baliza V-16 no ha estado exenta de debate. Mientras que sus defensores destacan que evita que los conductores tengan que salir del vehículo en situaciones de riesgo reduciendo así los atropellos en carretera, sus detractores cuestionan el coste del dispositivo y la obligación de adquirir modelos homologados con conectividad, cuando muchos conductores ya disponen de sistemas de señalización tradicionales. La baliza, concebida como una mejora en seguridad vial, se mueve así entre la innovación tecnológica y la polémica por su implantación obligatoria.

Ineficaz de día, ineficaz en curvas, ineficaz en cambios de rasante... vamos, ineficaz

Para todos los casos es mejor los triángulos

Está claro que está diseñada para recaudar

A muchos clientes se las ha regado su taller o concesionario, no todas ha habido que pagarlas. Un negocio, pues claro que si, más dinero nos cuestan los políticos

Para marcar objetivos de los ladrones es perfecta

Un artilugio totalmente inútil para el cometido que quieren utilizarlo, solo sirve para sacar dinero a los usuarios en beneficio de algún "listo".

Las cuatro luces de emergencia del propio coche y los triángulos prestan mucho mejor servicio y más seguridad

No deja de ser un impuesto más

Me parecen muy buena idea, en el navegador te avisa de un vehículo en la calzada, de noche ayuda mucho sobre todo si el vehículo averiado o siniestrado no tiene luces, da aviso a la GC de tráfico para que vaya a la zona, ellos posteriormente hará su señalización. Evita caminar por la calzada para poner los triángulos que muchos se los tragan, solamente sales del vehículo para ponerte fuera del riesgo en la cuneta detrás de los quitamiedos si los hay.

De día si no ves el coche, tampoco vas a ver la baliza, esto lo digo por los que dicen que no se ve, no se verá a veces pero da avisos, pero el vehículo ahí está.

Para los que meten fakes: nunca te hace seguimiento, cuando no la usas la apagas y punto. Tienen conectividad obligatoria hasta el 2038, es tu deber tener pilas o batería según modelo, muchas se pueden verificar su funcionamiento a través de la página web del fabricante.

Son ineficientes. No mejoran la seguridad y crean más problemas que soluciones

Un afán recaudatorio total

Hacen lo mismo que los triángulos

Hay que ser borrego para comprarla

Paleto es el que sale del coche sin mirar y en vez de caminar por el arcén para poner los triángulos lo hace por la calzada

La baliza es para recaudar, los triángulos se ven siempre y a más distancia sea curvas cambios de rasante

