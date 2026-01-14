Nuevo taller de escritura creativa en Zamora

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge una nueva visita monográfica de autor a la exposición temporal y la primera sesión de un taller de escritura creativa.

El jueves 15 de enero, a las 18.30 horas, tendrá lugar una visita monográfica ‘de autor’ a la exposición temporal “Lo sagrado en lo cotidiano’”, realizada por Pedro Javier Cruz Sánchez, comisario de la exposición. En estos recorridos son los mismos autores/comisarios o creadores quienes ofrecen su propia visita, personal y única, a las personas interesadas en conocer de primerísima mano los secretos mejor guardados de las exposiciones que alberga el Etnográfico.

La actividad está dirigida a público general y la inscripción es gratuita, pero es necesaria la reserva previa, ya que las plazas son limitadas.

Un visitante en la muestra temporal. / J. L. Fernández

Escritura

En las salas de exposición permanente y en la biblioteca del Etnográfico, el sábado 17 de enero, de 11.00 a 13.00 horas, tendrá lugar la primera sesión del taller de escritura creativa “En construcción’”. La actividad la imparte Clara Ponte Velayos y está dirigida a adultos interesados en la escritura y creación literaria.

El taller propone “dar herramientas y profundizar en algunos de los elementos clave de la escritura creativa” explican desde el centro cultural regional.

A lo largo de seis talleres independientes, se trabajarán de forma práctica cuestiones fundamentales para que un relato sea sólido, coherente y pueda crecer sobre buenos cimientos. Los participantes en este taller escribirán, experimentarán, jugarán… y se servirán del Museo Etnográfico, contenido y continente, como inspiración y cómplice. En definitiva, construirán historias.

Cada sesión tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.

Docente

Clara Ponte Velayos es coeditora en el sello zamorano Salto al Vacío, correctora de textos y periodista ocasional.

En el ámbito cultural, colabora con diferentes empresas y asociaciones en talleres, eventos y promoción. También ha trabajado como redactora en diferentes medios de comunicación y organizaciones.