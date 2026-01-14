Nuevo taller de escritura creativa en Zamora
El Museo Etnográfico acoge una visita guiada a la exposición sobre religiosidad popular
El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge una nueva visita monográfica de autor a la exposición temporal y la primera sesión de un taller de escritura creativa.
El jueves 15 de enero, a las 18.30 horas, tendrá lugar una visita monográfica ‘de autor’ a la exposición temporal “Lo sagrado en lo cotidiano’”, realizada por Pedro Javier Cruz Sánchez, comisario de la exposición. En estos recorridos son los mismos autores/comisarios o creadores quienes ofrecen su propia visita, personal y única, a las personas interesadas en conocer de primerísima mano los secretos mejor guardados de las exposiciones que alberga el Etnográfico.
La actividad está dirigida a público general y la inscripción es gratuita, pero es necesaria la reserva previa, ya que las plazas son limitadas.
Escritura
En las salas de exposición permanente y en la biblioteca del Etnográfico, el sábado 17 de enero, de 11.00 a 13.00 horas, tendrá lugar la primera sesión del taller de escritura creativa “En construcción’”. La actividad la imparte Clara Ponte Velayos y está dirigida a adultos interesados en la escritura y creación literaria.
El taller propone “dar herramientas y profundizar en algunos de los elementos clave de la escritura creativa” explican desde el centro cultural regional.
A lo largo de seis talleres independientes, se trabajarán de forma práctica cuestiones fundamentales para que un relato sea sólido, coherente y pueda crecer sobre buenos cimientos. Los participantes en este taller escribirán, experimentarán, jugarán… y se servirán del Museo Etnográfico, contenido y continente, como inspiración y cómplice. En definitiva, construirán historias.
Cada sesión tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.
Docente
Clara Ponte Velayos es coeditora en el sello zamorano Salto al Vacío, correctora de textos y periodista ocasional.
En el ámbito cultural, colabora con diferentes empresas y asociaciones en talleres, eventos y promoción. También ha trabajado como redactora en diferentes medios de comunicación y organizaciones.
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías