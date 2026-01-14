La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: "No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones"

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha respondido a las últimas declaraciones públicas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que este martes subrayó lo acertado de la supresión de paradas en A Gudiña, Sanabria, Medina del Campo y Segovia del AVE Madrid-Vigo y pidió seguir avanzando en la reducción de tiempos de comunicación entre las dos ciudades.

Al respecto, Sanz Merino, que ha visitado este miércoles el Centro Logístico de Benavente, ha declarado que el alcalde de Vigo está "en su derecho a hacer peticiones, pero no creo que esté en su derecho de perjudicar a otros con sus peticiones". El consejero ha rechazado la supresión de frecuencias que ha afectado especialmente a la comarca de Sanabria porque "de repente por una decisión externa, y a petición de un alcalde" el pasado mes de junio se quitó una parada que ya existía.

Sanz Merino se ha preguntado que pretende el alcalde de Vigo al plantear que se supriman más paradas para recuperar más tiempo de viaje, algo que "a Castilla y León nos parece que eso está absolutamente fuera de lugar". Otra cosa es que Vigo necesite servicios más rápidos, algo que no "prejuzga" el Gobierno autonómico, aunque sí matiza que esa reivindicación "tendrá que articularse de otra manera, con nuevos trayectos, nuevas expediciones", ya que el beneficio de Vigo no puede ser "a costa del perjuicio de Castilla y León, y de Sanabria en particular".

Sobre la posible restitución de las paradas de Sanabria avanzada por el ministro Óscar Puente, Sanz Merino ha apuntado a que, aunque aún no hay ninguna noticia concreta sobre esa recuperación de frecuencias, lo ha dado "por bueno" y ha resaltado la movilización ciudadana, política, institucional y parlamentaria que ha "obligado" al Ministerio y a Renfe a rectificar.

El consejero ha aclarado además que el autobús de primera hora de la mañana entre Zamora y Puebla de Sanabria en ambos sentidos que ha habilitado la Junta desde el pasado verano se mantendrá hasta que se materialice esa recuperación de las paradas.