Los eneros de hace cien años en Zamora: más heladas, menos agua y frío de verdad

Hablar del tiempo en Zamora durante los eneros de hace un siglo es hablar de heladas diarias, de frío de verdad y de nieblas persistentes. Aunque no existen registros diarios completos, los datos históricos de la Agencia Estatal de Meteorología permiten trazar un rastro bastante fiable.

En los años 20 del siglo XX en Zamora enero era el mes más duro del año con diferencia. No era extraño alcanzar los bajo cero, de hecho, era lo normal ya que los inviernos era más fríos y estables que los actuales, cuando podemos encontrarnos días de sol con temperaturas extrañamente altas. Las olas de frío no eran episódicas sino que duraban como las pilas de Duracell y era muy común que el suelo permaneciera helado durante días seguidos, en especial, en las casas de los barrios más próximos al río Duero.

A. S.

La nieve

Hay niños zamoranos que no han visto la nieve en su vida. Hace un siglo, crecían con inviernos en blanco ya que, aunque no nevaba de forma copiosa, lo hacía casi todos los años. La nieve llegaba a cuajar en la ciudad varios días cada invierno y aunque enero no era un mes especialmente lluvioso, cuando llovía o nevaba lo hacía con temperaturas claramente invernales sin episodios templados.

Olas de frío en Zamora desde 1975