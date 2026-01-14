Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despegue empresarial en Zamora en el último año, con datos meridianamente claros: más sociedades creadas y menos disueltas que la media nacional

La provincia incrementa un 37% las sociedades mercantiles constituidas en los once primeros meses de 2025, mientras que las disueltas se reducen un 30%

Un ejecutivo, con los datos de un balance empresarial.

Un ejecutivo, con los datos de un balance empresarial. / Activos

Alberto Ferreras

El 2025 ha resultado un buen año desde el punto de vista de la creación de empresas para la provincia de Zamora. Al menos eso es lo que reflejan los datos estadísticos del INE hasta el mes de noviembre. En esos once primeros meses, en Zamora se incrementaron las sociedades mercantiles constituidas el 37,8%, mientras que en el conjunto de España el crecimiento en ese periodo respecto a los mismos meses de 2024 fue de tan solo el 6,5%.

Si el dato que se analiza es el contrario, es decir, el de las sociedades disueltas, las cifras de Zamora son también más favorables que las del conjunto del país, ya que aquí hubo un 30% menos de sociedades que desaparecieron en comparación con los once primeros meses de 2024, mientras que en España se registró un 2,6% de sociedades disueltas más entre enero y noviembre de 2025.

Las cifras revelan que el pasado año, a falta de cerrar el último mes del ejercicio, en Zamora se crearon 226 sociedades mercantiles, frente a las 164 del año anterior. También hubo 47 sociedades que aumentaron capital, aunque en ese dato en el ejercicio precedente fueron más, un total de 55. Las sociedades disueltas entre enero y noviembre de 2025 fueron 46, veinte menos que un año antes.

En cuanto al capital suscrito para constituir las nuevas sociedades, este ascendió a siete millones de euros en el periodo analizado, y hubo 21,7 millones de aumento de capital de sociedades ya constituidas, mientras que en el periodo analizado de 2024 fueron 30,9 millones de capital de las nuevas sociedades y 9,5 millones de las que ampliaron capital.

Si se analizan exclusivamente los datos de noviembre y no los acumulados de todo el año hasta ese mes, Zamora experimentó el mayor crecimiento en número de sociedades de Castilla y León en comparación con el mismo mes del año 2024, con un total de 22 frente a las 9 de un año antes. El capital desembolsado para crear las nuevas empresas zamoranas del pasado mes de noviembre fue de 260.000 euros.

