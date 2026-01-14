Consulta en qué municipios de Zamora va a reparar algún camino rural la Diputación
La institució provincial lleva a cabo un esfuerzo inversor de 7 millone de euros para mejorar la seguridad vial en 240 kilómetros de vías municipales
L. G. M.
La Diputación de Zamora ha publicado la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los caminos municipales cuyo firme esté compuesto por mezclas bituminosas. En conjunto, se prevé la mejora de más de 240 kilómetros correspondientes a 61 caminos municipales.
El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a 5.785.123 euros, mientras que la inversión total prevista por la Institución Provincial alcanza los 7.000.000 de euros (IVA incluido) para un contrato con una duración de 24 meses.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 23:59 horas del próximo 12 de febrero.
Este contrato permitirá actuar de forma continua y planificada sobre la red de caminos municipales asfaltados de la provincia, garantizando su correcto estado de conservación, la seguridad vial y la mejora de las comunicaciones locales, especialmente en el medio rural.
Del total de la inversión prevista, 5 millones de euros están consignados en el presupuesto de 2025, con cargo al remanente de tesorería de 2024, mientras que los 2 millones restantes se imputan al presupuesto de 2026, ya en vigor, asegurando así la cobertura económica del servicio durante todo el período de ejecución.
Las actuaciones se desarrollarán durante el bienio 2026/2027 e incluirán, entre otras, la limpieza de cunetas, la eliminación de blandones, la renovación del firme con aglomerado en caliente y la reposición de la señalización vertical.
Este servicio da continuidad a las actuaciones incluidas en la convocatoria de subvenciones para la reparación de caminos municipales con capa de rodadura bituminosa, resuelta por Decreto de Presidencia el pasado mes de noviembre, y responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas unas infraestructuras básicas para la movilidad diaria, el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas y el desarrollo económico de los municipios de la provincia.
La Diputación de Zamora subraya que se trata de un "contrato estratégico, tanto por su volumen económico como por su impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del medio rural, reforzando el compromiso de la Institución Provincial con la conservación de las infraestructuras municipales y la cohesión territorial".
Los ayuntamientos en los que se ejecuten las actuaciones deberán cumplir las obligaciones establecidas en las bases de la convocatoria, entre las que se incluyen la colocación de un cartel informativo de 2,00 x 1,50 metros con el texto "CAMINO RURAL. Actuación financiada por la Diputación de Zamora", la señalización de limitación de tonelaje en entradas, salidas e intersecciones, así como el compromiso de asumir la conservación y mantenimiento de los caminos una vez finalizadas las obras.
Estos son los municipios beneficiados y los caminos que se van a reparar
- Alcañices – C_002 Camino de Santa Ana a Alcorcillo
- Alcubilla de Nogales – C_004 Camino de Alcubilla de Nogales, límite con la provincia de León (Alija del Infantado)
- Almaraz de Duero – C_005 Camino de unión Almaraz de Duero con Valdeperdices, a través de N-122
- Andavías – C_006 Camino de Andavías a Montamarta
- Arcenillas – C_007 Camino municipal Arcenillas – Morales del Vino
- Argañín – C_008 Camino Argañín a Fariza
- Bermillo de Sayago – C_010 Camino de Villamor de la Ladre a ZA-311
- Bretó – C_011 Camino de Santovenia a Bretó
- Burganes de Valverde – C_013 Camino Burganes de Valverde con ZA-100
- Casaseca de las Chanas – C_016 Camino de Casaseca de las Chanas a Cazurra
- Cazurra – C_017 Camino Cazurra–Pontejos
- Cerecinos de Campos – C_018 Camino a Tapioles
- Coomonte – C_019 Camino de Coomonte a Alija del Infantado (León)
- Cubillos – C_021 Camino Cubillos a Monfarracinos
- Cubillos – C_022 Camino de Molacillos a ZA-P-2310
- El Perdigón – C_024 Camino a Tardobispo, también denominado Camino de la Fuentica
- El Perdigón – C_065 Camino de Cazurra
- El Pego – C_062 Camino Villabuena
- Entrala – C_024 Camino a Tardobispo, también denominado Camino de la Fuentica
- Fariza – C_008 Camino Fariza – Argañín
- Fariza – C_025 Camino Záfara – Tudera
- Fermoselle – C_026 Camino de Fermoselle a Pinilla de Fermoselle
- Fermoselle – C_027 Camino a Santa Cruz (Ermita)
- Figueruela de Arriba – C_028 Camino Moldones – Nuez
- Figueruela de Arriba – C_029 Camino Figueruela de Abajo – Vega de Nuez
- Fonfría – C_030 Camino de Bermillo de Alba con la carretera ZA-P-2439
- Fresno de la Ribera – C_031 Camino San Pelayo (Dehesa)
- Fresno de Sayago – C_032 Camino Mogatar–Maniles
- Fuentespreadas – C_033 Camino Gema, Jambrina, Santa Clara de Avedillo y Fuentespreadas
- Gallegos del Río – C_035 Camino de Domez – Samir
- Gema – C_033 Camino Gema, Jambrina, Santa Clara de Avedillo y Fuentespreadas
- Gema – C_036 Camino de las Bodegas. Conexión con CL-605
- Gema – C_038 Camino de Gema a Moraleja
- La Hiniesta – C_039 Camino a Roales
- Losacio – C_040 Camino Losacio – Puercas
- Madridanos – C_041 Camino Villalazán – Madridanos
- Mahide – C_042 Camino Boya – Cional
- Maire de Castroponce – C_043 Camino de Maire de Castroponce, Santa María la Vega y Fresno de la Polvorosa
- Manzanal del Barco – C_047 Camino de Manzanal del Barco a Santa Eufemia del Barco
- Manganeses de la Polvorosa – C_045 Camino Tamaral
- Manganeses de la Polvorosa – C_046 Camino de Villabrázaro a ZA-P-1511
- Matilla de Arzón – C_049 Camino Carrelarodera
- Molacillos – C_022 Camino de Molacillos a ZA-P-2310
- Monfarracinos – C_021 Camino Cubillos a Monfarracinos
- Montamarta – C_006 Camino Montamarta – Andavías
- Morales de Rey – C_051 Camino de Vecilla
- Morales de Valverde – C_052 Camino de San Pedro de Zamudia a Micereces
- Morales de Valverde – C_053 Camino de Santa María de Valverde a Pueblica de Valverde
- Morales del Vino – C_007 Camino municipal Morales del Vino – Arcenillas
- Morales del Vino – C_056 Camino Morales del Vino – Entrala
- Muelas del Pan – C_057 Camino Muelas del Pan – Almendra del Pan
- Olmillos de Castro – C_058 Camino Olmillos de Castro – carretera Losacio a San Martín
- Pedralba de la Pradería – C_061 Camino de conexión con N-525
- Pereruela – C_066 Camino rural conexión Pereruela–La Tuda
- Perilla de Castro – C_067 Camino de Perilla de Castro a Pozuelo de Tábara
- Piedrahita de Castro – C_068 Camino del Cementerio
- Pueblica de Valverde – C_053 Camino de Santa María de Valverde a Pueblica de Valverde
- Quintanilla de Urz – C_069 Camino Quintanilla de Urz a Quiruelas de Vidriales
- Quiruelas de Vidriales – C_070 Conexión con N-525. Camino Los Álamos
- Quiruelas de Vidriales – C_071 Camino de Quiruelas de Vidriales a A-52. Camino Zamorano
- Rabanales – C_072 Camino de Mellanes a Samir de los Caños
- Rábano de Aliste – C_073 Camino de firme asfáltico Viñas–Rábano de Aliste
- Rábano de Aliste – C_078 Camino de firme asfáltico Tola – San Vitero
- Roales – C_039 Camino a La Hiniesta
- Samir de los Caños – C_035 Camino Samir – Domez
- Samir de los Caños – C_072 Camino de Mellanes a Samir de los Caños
- San Cristóbal de Entreviñas – C_076 Conexión N-630 con N-6. Camino “El Farradal”
- San Martín de Valderaduey – C_018 Camino de Cerecinos de Campos y San Martín de Valderaduey
- San Vitero – C_078 Camino de firme asfáltico Tola – San Vitero
- Santa Clara de Avedillo – C_033 Camino Gema, Jambrina, Santa Clara de Avedillo y Fuentespreadas
- Santa Eufemia del Barco – C_047 Camino de Manzanal del Barco a Santa Eufemia del Barco
- Santa María la Vega – C_043 Camino de Maire de Castroponce, Santa María la Vega y Fresno de la Polvorosa
- Santa María de Valverde – C_053 Camino de Santa María de Valverde a Pueblica de Valverde
- Santibáñez de Vidriales – C_079 Camino de Santibáñez de Vidriales a San Pedro de la Viña (del Conventico)
- Tapioles – C_018 Camino entre Cerecinos de Campos y San Martín de Valderaduey
- Trabazos – C_028 Camino Nuez – Moldones
- Trabazos – C_080 Camino Nuez – San Martín
- Valdescorriel – C_082 Camino Vega de Villalobos
- Vegalatrave – C_084 Camino de Vegalatrave a Ferreruela
- Viñas – C_073 Camino de firme asfáltico Viñas–Rábano de Aliste
- Villabuena del Puente – C_062 Camino El Pego
- Villalazán – C_041 Camino Villalazán – Madridanos
- Villanázar – C_085 Camino Mozar a Vecilla
- Villanueva del Campo – C_086 Camino de Villanueva del Campo a Castroverde de Campos
- Villanueva del Campo – C_087 Camino de Villanueva a ZA-512
- Villar del Buey – C_026 Camino de Pinilla de Fermoselle a Fermoselle
- Villar del Buey – C_089 Camino Fornillos de Fermoselle a Formariz
- Villar del Buey – C_090 Camino de Fornillos de Fermoselle a Palazuelo
- Villaralbo – C_091 Camino del Espino de Villaralbo. Conexión con helipuerto
- Villárdiga – C_018 Camino de Cerecinos de Campos a San Martín de Valderaduey
- Villardeciervos – C_042 Camino de Boya – Cional
