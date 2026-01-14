Este colegio estrenará gimnasio en el curso 2027-2028

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha visitado esta mañana el CEIP La Viña de Zamora para presentar el proyecto de construcción de un nuevo gimnasio, respondiendo a una necesidad clave para la mejora integral de la educación, con una inversión por parte de la Consejería de Educación de 822.248 euros a ejecutar en dos anualidades.

El proyecto del nuevo gimnasio será de planta baja y contará con una superficie total de 220 metros cuadrados. Esto incluye una pista de 177 metros cuadrados y el resto destinados a vestuarios, aseos accesibles, despacho de profesor y espacios auxiliares y de instalaciones.

Planos del proyecto del nuevo gimnasio en La Viña / Alba Prieto / LZA

El edificio se proyecta construir en la parte central de la parcela, aislado entre los edificios de Educación Infantil y Primaria para que pueda funcionar de forma independiente, cuyo acceso se realizará por la entrada principal en la calle Donantes de Sangre de la capital.

Mejora de los espacios deportivos

Según ha destacado Fernando Prada, “este proyecto del nuevo gimnasio, que se considera necesario para la mejora de los espacios deportivos y de esparcimiento del colegio, no solo va a proporcionar un espacio cubierto para la asignatura de Educación Física, sino que también se convertirá en un lugar de encuentro y actividad para todo el centro, protegiéndolo de las condiciones meteorológicas desfavorables”.

El CEIP La Viña, que imparte enseñanza bilingüe en inglés y está tipificado como centro de escolarización preferente para alumnado con necesidades motóricas, cuenta con 191 alumnos y 23 docentes.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, visita el colegio de La Viña / Alba Prieto

Ofrece enseñanza en Infantil y Primaria, con secciones bilingües en inglés, y una sólida participación en iniciativas como el Programa Releo Plus, la formación en primeros auxilios y el reconocimiento TIC nivel 4.

Otras acciones deportivas

Esta construcción se enmarca en el conjunto de inversiones que la Junta de Castilla y León está realizando en Zamora para mejorar este tipo de infraestructuras. El delegado territorial destacó otras actuaciones ya finalizadas en esta misma línea, como la adecuación del campo de deportes en el CIFP de Zamora, y las obras de mejora de espacios exteriores que incluyen la renaturalización de patios de varios centros de la provincia.

El objetivo de estas acciones es claro, según el delegado, "avanzar en la excelencia del sistema educativo, reforzar la equidad, apoyar a las familias y garantizar que nuestros centros sean espacios seguros, inclusivos y preparados para los retos del futuro".

Fernando Prada concluyó su visita con un agradecimiento al equipo directivo, al profesorado, a las familias y al AMPA por su constante implicación, asegurando que seguirán trabajando para que cada mejora se traduzca en oportunidades reales para los alumnos.