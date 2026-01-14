Cambios en la PNL del AVE de Sanabria para lograr el apoyo de PP y PSOE: propuestas y plazos

Mientras continúa la presión social y se vislumbran cada vez más cerca los avances en la reivindicación de nuevas frecuencias del AVE y la mejora de los servicios ferroviarios de la provincia, el frente institucional para lograr ese objetivo también avanza. Con el objetivo de restituir el perjuicio que se causó con la supresión en junio de las frecuencias de primera hora de la mañana de la estación de Sanabria Alta Velocidad, en el Congreso de los Diputados está registrada desde entonces una propuesta para corregir la situación. La iniciativa la presentó el diputado nacional de IU Félix Alonso, que forma parte del grupo parlamentario de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de España.

Alonso, que este miércoles ha participado en un acto público en Zamora sobre "el tren y la movilidad en Castilla y León" organizado por IU, recogió a través de una Proposición No de Ley (PNL) las propuestas de la Mesa de Trabajo por la Mejora de los Servicios Ferroviarios de Zamora y provincia que le trasladó su presidente y concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

Inicialmente, esa reclamación en la Cámara baja se iba a debatir en la Comisión de Transportes el pasado mes de diciembre, pero se aplazó ese debate, que tendrá lugar en febrero. Durante este tiempo, el parlamentario nacional ha realizado trabajo en los pasillos para lograr que la PNL tuviera el mayor respaldo posible en la votación, ya que a veces el cambio de una coma o una palabra puede ser la diferencia entre el voto en contra o a favor de algún grupo, según ha explicado.

Por ello, la PNL ha sido modificada este mismo miércoles con el fin de recabar el apoyo de PP y PSOE y cuente con un amplio respaldo en el Congreso. Si no el apoyo de ambos grupos, esos cambios en la PNL, que aun así mantiene el espíritu y los aspectos sustanciales de la reivindicación de mejoras ferroviarias para Sanabria, pueden hacer que al menos uno de ellos se abstenga y el otro vote a favor, lo que permitiría también que saliera adelante. Del mismo modo, Félix Alonso ha confiado en que otros grupos que en principio son ajenos a la propuesta, como Esquerra o Bildu, puedan votar también a favor. También es posible que lo haga el BNG si se incluye en la propuesta la parada orensana de A Gudiña, afectada igualmente por la supresión de frecuencias del AVE. Quedaría la incógnita de lo que pudieran hacer los diputados de Junts y de Vox en esa comisión.

Ana Belén González, Pablo Novo, Juan Gascón y Félix Alonso, en el acto público de IU sobre el tren. / Alba Prieto

Por todo ello, Félix Alonso se ha mostrado optimista en lograr un respaldo mayoritario de la propuesta, ya que de la PNL inicial presentada en junio, en la nueva "se han eliminado aquellas cosas que creíamos que ya no tocaban" y que podrían despertar el rechazo de alguno de los dos grandes grupos. Además, se han hecho algunas "mejoras técnicas" por lo que "en principio tendríamos que tener el apoyo de los dos (PSOE y PP)", ha indicado el parlamentario catalán que ha llevado el AVE de Sanabria al Congreso.

Un tren "madrugador", dos de media distancia y horarios adecuados

La nueva PNL sobre la mejora de los servicios ferroviarios en Sanabria y la capital zamorana presentada este mismo miércoles por Sumar, tras introducir cambios que buscan el apoyo de PSOE y PP, pide continuar la mejora de los servicios ferroviarios, tanto de Alta Velocidad como convencionales, en Sanabria y en Zamora con el fin de garantizar "una oferta adecuada de conexiones que responda a las necesidades de movilidad diaria de la ciudadanía, así como a los criterios de eficiencia y sostenibilidad del sistema ferroviario estatal".

Además, plantea que se evalúen nuevas líneas de Obligación de Servicio Público para la vertebración territorial y la accesibilidad laboral y que se asegure un tren Avant Sanabria-Zamora-Madrid o Zamora-Madrid con paradas intermedias en Medina del Campo y Segovia "para satisfacer las necesidades de movilidad de la ciudadanía afectada". Junto a esa reivindicación que coincide con el reclamado "tren madrugador" a Madrid, la PNL quiere favorecer la mejora de la intermodalidad entre los servicios de Alta Velocidad y los de Media Distancia de la provincia de Zamora para "optimizar enlaces y horarios en beneficio de los usuarios". En relación a la Media Distancia, la proposición exige incrementar a dos las frecuencias de ida y otras dos de vuelta del tren que une Valladolid con Puebla de Sanabria a través de Zamora. Igualmente, la PNL alude a la coordinación con la Junta en los abonos bonificados de las líneas de servicio público y a que se siga monitorizando la evolución de la demanda y el impacto de los trenes que paran en la estación de Otero de Sanabria para "evaluar posibles ajustes que permitan mejorar la movilidad" de los sanabreses.

La Junta contesta al alcalde de Vigo

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha respondido a las últimas declaraciones públicas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que este martes subrayó lo acertado de la supresión de paradas en A Gudiña, Sanabria, Medina del Campo y Segovia del AVE Madrid-Vigo y pidió seguir avanzando en la reducción de tiempos de comunicación entre las dos ciudades.

Al respecto, Sanz Merino, que ha visitado este miércoles el Centro Logístico de Benavente, ha declarado que el alcalde de Vigo está "en su derecho a hacer peticiones, pero no creo que esté en su derecho de perjudicar a otros con sus peticiones". El consejero ha rechazado la supresión de frecuencias que ha afectado especialmente a la comarca de Sanabria porque "de repente por una decisión externa, y a petición de un alcalde" el pasado mes de junio se quitó una parada que ya existía.

Sanz Merino se ha preguntado que pretende el alcalde de Vigo al plantear que se supriman más paradas para recuperar más tiempo de viaje, algo que "a Castilla y León nos parece que eso está absolutamente fuera de lugar". Otra cosa es que Vigo necesite servicios más rápidos, algo que no "prejuzga" el Gobierno autonómico, aunque sí matiza que esa reivindicación "tendrá que articularse de otra manera, con nuevos trayectos, nuevas expediciones", ya que el beneficio de Vigo no puede ser "a costa del perjuicio de Castilla y León, y de Sanabria en particular".

Sobre la posible restitución de las paradas de Sanabria avanzada por el ministro Óscar Puente, Sanz Merino ha apuntado a que, aunque aún no hay ninguna noticia concreta sobre esa recuperación de frecuencias, lo ha dado "por bueno" y ha resaltado la movilización ciudadana, política, institucional y parlamentaria que ha "obligado" al Ministerio y a Renfe a rectificar.

El consejero ha aclarado además que el autobús de primera hora de la mañana entre Zamora y Puebla de Sanabria en ambos sentidos que ha habilitado la Junta desde el pasado verano se mantendrá hasta que se materialice esa recuperación de las paradas.