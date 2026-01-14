Baile en línea, novedad en los talleres de Vida Activa para mayores de 60 años

Clases de baile en línea. Esta es una de las novedades del programa Vida Activa dirigido a los zamoranos y zamoranas mayores de 60 años. Una nueva edición impulsada desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora que persigue impulsar el envejecimiento activo a través de distintos talleres que abarcan desde el ejercicio físico hasta el aprendizaje de nuevas teconologías o la estimulación de la memoria.

Onceava edición gracias a la colaboración público-privada entre entidades del tercer sector y empresas privadas que beneficia a un colectivo amplio de personas en Zamora. "Un colectivo prioritario absolutamente para el Ayuntamiento, porque supone un porcentaje muy importante de personas que viven en esta ciudad, a los cuales le debemos probablemente todos los avances que hemos tenido como sociedad y el haber llegado hasta aquí", ha expresado Auxiliadora Fernández, concejala de Servicios Sociales.

Programa que tiene una gran demanda por lo que cada año se aumentan las plazas y se amplían los grupos de los talleres más demandados. En esta ocasión, se ofertan 566 plazas, 125 más que en 2025. "Se vienen incrementando año tras año, tanto en plazas como en nuevos talleres, en consonancia con investigaciones comprobadas de la importancia que tiene para la salud y la calidad de vida, el ejercicio, la alimentación, los hábitos de vida y, sobre todo, el contacto social", ha apreciado Fernández. De este modo, con estos talleres se lucha contra la soledad no deseada que cada vez sufren más personas mayores.

Presentacion el programa Vida Activa 2026. / Victor Garrido / LZA

El programa se divide en dos grupos de talleres distintos, unos gratuitos y otros bonificados, que son 20 sesiones a 20 euros, "una cuota simbólica", ta y como han detallado David Lozano y Susana Santiago, técnicos de animación comunitaria en el Ayuntamiento de Zamora.

Entre los talleres gratuitos se encuentran por ejemplo: Culturas del Mundo y Tradiciones del Mundo que imparte Cruz Roja; Recuerdos, un taller de entrenamiento de la memoria; Cuida tu memoria y Cultivando Bienestar, que imparte Fundación Intras; Orgullo de Ser Mayor, que ofrecen desde la Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer de Zamora; Arquitectura Curiosa, que se realiza Mini2AC; talleres de móviles, que imparte Academia Cátedra; de capacitación digital, a cargo de Ciber Voluntarios.

En cuanto a las actividades bonificadas se incluyen yoga, pilates y baile con distintas sesiones que se imparten en los gimnasios Fitness 10 Sport Center, Physical Gym, Zaora Fitnes Center y Escuela de Baile Salsón, donde además se ofrecerán clases de baile en línea.

Las inscripciones para participar se abren el 20 de enero hasta el día 25 del mismo mes, a través de "Línea Zamora Apúntame" y, de manera presencial en los CEAS.

"En los talleres gratuitos, hacemos una selección basándonos priorizando a las personas más vulnerables", han explicado los técnicos. Mientras que los talleres al precio de un euro la sesión, se asignarán por orden de inscripción.

Entrenamiento de actividades cognitivas

La elevada demanda para participar en el taller "Orgullo de ser mayor" ha obligado a añadir un nuevo grupo para que nadie se quede fuera. Actividades en la que "se trata de validar todo lo que es la edad adulta, y darnos cuenta que aunque tengamos más de 60 años todavía hay muchísimas posibilidades y muchas cosas que podemos hacer", ha comentado Laura Manteca, responsable del área terapéutico de la Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer de Zamora.

Entrenamiento de las actividades cognitivas y conocimiento de uno mismo, además de trabajar la promoción de hábitos de vida saludable, y ver cómo influyen en nuestras capacidades mentales también lo que es la vida sana, incluyendo además prácticas de relajación.

El baile como herramienta de socialización

La Escuela de Baile Salsón se incorpora a la convocatoria con dos talleres: baile en línea y pilates adaptado a mayores de 60 años. "Nos hemos dado cuenta que en las clases ordinarias, los mayores de 60 se quedaban un poquito fuera, Entonces nos pusimos en contacto con la concejalía de Servicios Sociales para comunicar que estábamos interesados en promover el envejecimiento activo y el bienestar social en Zamora, porque hay mucha demanda", ha relatado Carmen Vicente, presidenta de la escuela.

Baile que además de ser muy beneficioso para la salud, ayuda a la socialización. "Cuando se forman grupos para mayores de 60, terminan haciendo grupos de amigos, terminan tomando un cafetito antes de entrar, después de salir, y me parece una buena idea para todas esas personas que se sientan solas o que puedan tener algún problema en casa", ha argumentado.

Clases en las que se practican estilos como el pasodoble, la rumba, el merengue o el tango con temas que les animan a mover el cuerpo, además de traerle muchos recuerdos a los mayores participantes.