La Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora busca nuevos voluntarios
Las labores van desde acompañamiento a pacientes hasta colaborar en actividades solidarias
La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora invita a los ciudadanos a sumarse a su red de voluntariado, “ofreciendo su tiempo y compromiso para apoyar a personas afectadas por el cáncer y colaborar en la promoción de la prevención y la sensibilización social”, detallan desde la agrupación, que en la actualidad suma alrededor de 400 personas que prestan su ayuda.
El voluntariado de la asociación permite participar en diversas actividades, adaptadas a distintos perfiles y disponibilidad, por lo que es sencillo encontrar aquel ámbito en el que uno se sienta más útil colaborando.
Apoyo y acompañamiento a pacientes
Uno de los principales servicios en los que se trabaja es en el de apoyo y acompañamiento a pacientes, “brindando escucha y compañía a personas con cáncer y sus familias”, detallan desde AECC Zamora. También hay la posibilidad de hacer voluntariado en colegios e institutos, con talleres de ciencia centrados en fomentar hábitos de vida saludable y educación científica entre los jóvenes.
Muy útil es la labor de los voluntarios en campañas de visibilización de la enfermedad, para que la sociedad conozca la realidad del cáncer y la importancia de la investigación.
Por último, también es posible colaborar en actividades solidarias, como eventos y acciones donde se subraya el apoyo a los pacientes.
Convertirse en agentes del cambio
"Cada persona que se suma como voluntaria aporta esperanza y compañía a quienes más lo necesitan. Su tiempo, aunque sea poco, puede cambiar vidas", afirma Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado.
La asociación anima a toda la ciudadanía a sumarse y convertirse en “agentes de cambio”.
Para inscribirse como voluntarios, se puede acceder a través del teléfono 605 641 185 o escribiendo al correo electrónico marina.pinilla@contraelcancer.es.
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías