La Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora busca nuevos voluntarios

Las labores van desde acompañamiento a pacientes hasta colaborar en actividades solidarias

Voluntarios juntan sus manos.

Voluntarios juntan sus manos. / D. R.

B. Blanco García

B. Blanco García

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora invita a los ciudadanos a sumarse a su red de voluntariado, “ofreciendo su tiempo y compromiso para apoyar a personas afectadas por el cáncer y colaborar en la promoción de la prevención y la sensibilización social”, detallan desde la agrupación, que en la actualidad suma alrededor de 400 personas que prestan su ayuda.

El voluntariado de la asociación permite participar en diversas actividades, adaptadas a distintos perfiles y disponibilidad, por lo que es sencillo encontrar aquel ámbito en el que uno se sienta más útil colaborando.

Apoyo y acompañamiento a pacientes

Uno de los principales servicios en los que se trabaja es en el de apoyo y acompañamiento a pacientes, “brindando escucha y compañía a personas con cáncer y sus familias”, detallan desde AECC Zamora. También hay la posibilidad de hacer voluntariado en colegios e institutos, con talleres de ciencia centrados en fomentar hábitos de vida saludable y educación científica entre los jóvenes.

Una de las voluntarias agradeciendo el reconocimiento a la AECC.

Una de las voluntarias agradeciendo el reconocimiento a la AECC. / E. P.

Muy útil es la labor de los voluntarios en campañas de visibilización de la enfermedad, para que la sociedad conozca la realidad del cáncer y la importancia de la investigación.

Por último, también es posible colaborar en actividades solidarias, como eventos y acciones donde se subraya el apoyo a los pacientes.

Convertirse en agentes del cambio

"Cada persona que se suma como voluntaria aporta esperanza y compañía a quienes más lo necesitan. Su tiempo, aunque sea poco, puede cambiar vidas", afirma Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado.

Cartel para la captación de voluntariado.

Cartel para la captación de voluntariado. / Cedida

La asociación anima a toda la ciudadanía a sumarse y convertirse en “agentes de cambio”.

Para inscribirse como voluntarios, se puede acceder a través del teléfono 605 641 185 o escribiendo al correo electrónico marina.pinilla@contraelcancer.es.

TEMAS

