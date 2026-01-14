Así aprenden sobre ciberseguridad los alumnos zamoranos

La Guardia Civil presenta la VII edición de la Ciberliga que, tras seis ediciones celebradas, retoma esta nueva edición únicamente en su modalidad pre-amateur.

Han sido 23 centros educativos de la capital y provincia los que se han apuntado en esta nueva edición, con un total de 204 equipos.

Concurso Ciberliga, organizado por la Guardia Civil. / Cedida

La fase previa en esta provincia, al igual que en los demás centros de Castilla y León, se llevará a cabo entre los días 2 y 13 de marzo, donde se realizará esta actividad de manera presencial en varios de los centros escolares y telemática con el resto.

Los participantes zamoranos

Los centros escolares de Zamora capital son Sagrado Corazón de Jesús, Claudio Moyano, Trilema, Santísima Trinidad, Nuestra Señora del Rocío, Alfonso IX, Medalla Milagrosa e IES Universidad Laboral.

Desde Benavente participan San Vicente de Paúl, Virgen de la Vega, León Felipe, Los Sauces, Los Salados.

En Toro, están el colegio Amor de Dios y los institutos González Allende y Pardo Tavera.

La lista de centros zamoranos se completa con IES Aliste, IES Arribes de Sayago, CEIP Valle de la Guareña, IES Los Valles, IES Tierra de Campos, CEO Coreses e IES Valverde de Lucerna.

El número de participantes zamoranos puede todavía ampliarse, puesto que aún está abierto el proceso de inscripción.

Mayor participación en esta edición

Debido al éxito de la anterior edición, se ha impulsado la participación de nuevas regiones. De esta forma, se ha pasado de nueve comunidades autónomas participantes en la sexta edición a trece, con Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Melilla, Navarra, Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana, además de la ciudad autónoma de Melilla.

En total, en esta edición se ha duplicado el número de centros educativos inscritos, pasando de 400 a 800, lo cual permite realizar, a fecha de inicio de la fase clasificatoria, una estimación de participación superior a los 30.000 estudiantes, respecto a los 17.000 de la edición anterior.

Aprender a utilizar las nuevas tecnologías

El objetivo principal de esta modalidad es el de concienciar a los estudiantes más jóvenes en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías a través de una competición. Los participantes tendrán que enfrentarse a una serie de ciber retos que simulan situaciones reales que pueden encontrarse cuando naveguen en la red.

De esta forma aprenderán, por ejemplo, a recopilar evidencias digitales con herramientas de uso abierto en internet, análisis de fotografías para comprobar si han sido manipuladas e incluso desenmascarar perfiles falsos en redes sociales.

Desarrollo del concurso

La edición constará de dos etapas. La primera fase clasificatoria se celebrará de manera independiente en las diferentes comunidades autónomas participantes, entre el 12 de enero y el día 13 de marzo, conforme a un calendario que agrupa a las comunidades autónomas por grupos y en diferentes tandas, asignando períodos específicos para cada una de esas tandas.

Tras esta primera parte se desarrollará una fase final que reunirá a los mejores equipos clasificados de las diferentes comunidades autónomas.

Este incremento de comunidades autónomas participantes y el incremento en el número de centros y estudiantes participantes ha hecho necesaria una adaptación de la infraestructura tecnológica.

Actividades programadas

El desarrollo de la primera fase clasificatoria se hará principalmente online a través de la plataforma del evento. En algunos centros educativos se desarrollarán actividades presenciales en las que participará un experto en ciberseguridad de la Guardia Civil, coordinado previamente con las diferentes Consejerías de Cultura o Educación de las comunidades autónomas y los propios centros educativos.

La totalidad de los equipos participantes realizará una acción formativa que contará con diferentes actividades como una conferencia de concienciación sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, una explicación teórica con herramientas de autoprotección para enfrentarse a las amenazas de internet y la resolución de los ciber retos, y por último la propia competición con la puesta en práctica de todo lo aprendido.