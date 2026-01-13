Zamora saluda a la lluvia en una semana de agua y hasta tormentas
Las jornadas del martes y miércoles, dominadas por las precipitaciones mientras que las temperaturas bajo cero llegarán el fin de semana
"¡Hola, lluvia!". Si vives en Zamora, has de estar preparado para este saludo ya que la ciudad afronta una semana marcada por la inestabilidad meteorológica y las lluvias frecuentes, tormentas incluidas. Las temperaturas no serán especialmente frías hasta el fin de semana y la cota de nieve en la provincia irá en progresivo descenso hasta el punto de dejar estampas invernales en zonas de montaña de la provincia.
Hoy martes y mañana miércoles estarán dominados por la lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en algunos tramos del día. Las temperaturas máximas se moverán entre los 10 y 12 grados, mientras que las mínimas irán bajando hasta situarse cerca de los 0 grados durante la madrugada del miércoles al jueves.
A partir del jueves, el tiempo seguirá siendo variable, con intervalos nubosos y nuevos episodios de lluvia, especialmente entre el viernes y el sábado, cuando podrían registrarse incluso tormentas. En paralelo, la cota de nieve descenderá con rapidez, pasando de los 1.300 metros a finales de semana hasta situarse en torno a los 800 metros el domingo.
En Castilla y León este este es el panorama:
El fin de semana traerá un ambiente plenamente invernal, con máximas que no superarán los 6 grados y mínimas bajo cero, especialmente el domingo, cuando el termómetro podría bajar hasta los –2 grados. Aunque las lluvias tenderán a remitir, el frío se hará notar con fuerza, obligando a extremar la precaución en carretera y en actividades al aire libre.
