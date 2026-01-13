Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora saluda a la lluvia en una semana de agua y hasta tormentas

Las jornadas del martes y miércoles, dominadas por las precipitaciones mientras que las temperaturas bajo cero llegarán el fin de semana

Dos personas con paraguas.

Dos personas con paraguas. / Villar Lopez

Abril Oliva

"¡Hola, lluvia!". Si vives en Zamora, has de estar preparado para este saludo ya que la ciudad afronta una semana marcada por la inestabilidad meteorológica y las lluvias frecuentes, tormentas incluidas. Las temperaturas no serán especialmente frías hasta el fin de semana y la cota de nieve en la provincia irá en progresivo descenso hasta el punto de dejar estampas invernales en zonas de montaña de la provincia.

Hoy martes y mañana miércoles estarán dominados por la lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en algunos tramos del día. Las temperaturas máximas se moverán entre los 10 y 12 grados, mientras que las mínimas irán bajando hasta situarse cerca de los 0 grados durante la madrugada del miércoles al jueves.

El tiempo en Zamora, día a día.

El tiempo en Zamora, día a día. / Aemet

A partir del jueves, el tiempo seguirá siendo variable, con intervalos nubosos y nuevos episodios de lluvia, especialmente entre el viernes y el sábado, cuando podrían registrarse incluso tormentas. En paralelo, la cota de nieve descenderá con rapidez, pasando de los 1.300 metros a finales de semana hasta situarse en torno a los 800 metros el domingo.

En Castilla y León este este es el panorama:

Noticias relacionadas y más

El fin de semana traerá un ambiente plenamente invernal, con máximas que no superarán los 6 grados y mínimas bajo cero, especialmente el domingo, cuando el termómetro podría bajar hasta los –2 grados. Aunque las lluvias tenderán a remitir, el frío se hará notar con fuerza, obligando a extremar la precaución en carretera y en actividades al aire libre.

TEMAS

