Un varón de 50 años es atropellado en el centro de Zamora
Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios
Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han avisado de un accidente en la céntrica Avenida de las Tres Cruces de Zamora.
Un turismo, que circulaba por esta vía, ha atropellado a un varón de 50 años, que ha resultado herido y se quejaba de un fuerte dolor en las rodillas.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de la ciudad, Policía Nacional y se ha solicitado la presencia de los servicios sanitarios para atender al herido.
De momento se desconocen las causas del accidente.
