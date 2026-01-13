Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un varón de 50 años es atropellado en el centro de Zamora

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias. / JcyL / Loz

Vanessa Remesal

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han avisado de un accidente en la céntrica Avenida de las Tres Cruces de Zamora.

Un turismo, que circulaba por esta vía, ha atropellado a un varón de 50 años, que ha resultado herido y se quejaba de un fuerte dolor en las rodillas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de la ciudad, Policía Nacional y se ha solicitado la presencia de los servicios sanitarios para atender al herido.

De momento se desconocen las causas del accidente.

