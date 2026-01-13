La tercera edición de la feria Fromago superará los 400 stands

Más del 50% de las inscripciones para participar como expositor en la feria internacional del queso de Zamora, Fromago Cheese Experience, están ya cerradas y facturadas. Un dato que confirmaba la presidenta del Patronato de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregeneda, durante la presentación de las iniciativas promocionales para impulsar el evento.

Cifra que certifica el objetivo de la organización de superar los 400 stands de expositores en su tercera edición que se celebrará del 17 al 20 de septiembre de este año. Además, Fregeneda anunció que ya existe una reserva de suelo del 30% realizada por empresarios interesados en participar en la cita. "Estamos trabajando mucho en la parte internacional para conseguir que la siguiente edición de la feria sea aún más notoria", destacó la responsable de la organización del evento. Balance de preparativos que califica de muy provechosos, puesto que van "más adelantados que hace dos años", y es que "la experiencia se nota", añadió.

Zamora volverá a convertirse en el epicentro nacional e internacional del sector quesero, reforzando aquellos aspectos más débiles del certamen en sus ediciones anteriores. En concreto, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, detalló que se va a llevar a cabo una "promoción más cercana con el ciudadano de a pie a través de las redes sociales" y la puesta en marcha de un canal de comunicación a tiempo real.

De este modo, ayer se deba el pistoletazo de salida a la campaña "Galería en el tiempo", que consiste en invitar a los ciudadanos a hacerse un selfie frente al reloj de la cuenta atrás de Fromago, instalado en la Plaza de Viriato, y que lo envíen a la organización a través del QR. Con todas las fotografías, está previsto que se haga una exposición durante los días de la cita "en un lugar emblemático de la ciudad para que sea reflejo de que Fromago no solamente son cuatro días sino que es una campaña de promoción de la ciudad de Zamora y del sector quesero durante todo el año", explicó Fregeneda.

Respecto al canal de difusión, se usará Whatsapp para dar a conocer toda la información de la feria actualizada hasta que el reloj de Viriato se ponga a cero y, una vez se celebre la feria, para informar de todos los aspectos más relevantes y las actividades de interés para el público. "Vamos a lanzar todas las noticias, todas las novedades, expositores que se vayan uniendo y toda esa información para que la conozcan todas las personas", comentó la presidenta de Eilza.

Campaña que los representantes de la Diputación Provincial y Eilza dieron por inaugurada con un selfie frente al reloj.

Víctor López, Javier Faúndez y Sara y Fernando Fregeneda se hacen un selfie frente al reloj de la cuenta atrás. / Víctor Garrido

Invitación al rey Felipe VI

El dirigente de la institución provincial aprovechó la ocasión para dar a conocer la invitación que se ha cursado formalmente al rey Felipe VI para que acuda a la inauguración de la feria después de que él mismo le animase, durante su encuentro el pasado verano con motivo de los trágicos incendios de Sanabria, a asistir a Fromago.

"Le comenté que estaba muy bien que nos ayudase en ese escenario tan malo de los incendios, pero que también había que venir a Zamora a lo bueno", reveló Faúndez. Propuesta que espera sea considerada por Su Majestad. "Tocamos madera", concluyó.