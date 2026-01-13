PSOE: “Este acto vandálico es un ataque a la convivencia y el respeto”

El PSOE de Zamora expresa su más firme condena ante los actos vandálicos sufridos por el mural dedicado a Federico García Lorca en la ciudad de Zamora, una intervención artística que forma parte del patrimonio cultural urbano y que representa un homenaje a uno de los grandes referentes de la literatura y la cultura universal.

Desde el partido socialista consideran "inaceptable" que se ataque el arte urbano y los espacios públicos "que contribuyen a embellecer la ciudad, generar identidad colectiva y acercar la cultura a la ciudadanía".

"Este tipo de acciones no solo dañan una obra concreta, sino que suponen un ataque directo a la convivencia, al respeto y al valor de la cultura como bien común", consideran desde el PSOE.

Una ciudad comprometida con la cultura

El mural, inspirado en la figura y la obra de Federico García Lorca, simboliza la apuesta por una Zamora abierta, creativa y comprometida con la cultura.

"Actos como este no pueden normalizarse ni minimizarse y requieren una respuesta clara de condena como sociedad", se considera desde el partido socialista.

Finalmente, el partido señala que "la cultura no se borra ni se silencia con vandalismo. Defenderla es defender una ciudad más libre, más justa y más cohesionada", animan.