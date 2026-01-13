¿Nueva campaña del Teatro Principal de Zamora?

Los emblemáticos balcones y fachadas de la Plaza de Sagasta en Zamora son uno de los atractivos arquitectónicos del casco histórico de la ciudad.

Esta plaza alberga varios edificios de estilo modernista y sus fachadas muchas veces pasan inadvertidas a la vista de los zamoranos.

Dejar a un lado las pantallas del móvil

Las farolas, que iluminan esta céntrica plaza zamorana, han aparecido forradas con varios carteles llamativos.

Estos letreros parecen pertenecer a una campaña de comunicación, aun desconocida.

En los mensajes que aparecen se pueden leer frases como "levantar la mirada" o "riesgo de colisión" junto a un dibujo de personas mirando el móvil.

Cartel en una farola de la Plaza Sagasta / Alejandro Bermúdez

¿Una ubicación casual?

Además de la estatua de Eduardo Barrón, el “Adán después del pecado”, que preside la Plaza Sagasta, en ella también se encuentra el famoso cartel luminoso del Teatro Principal, que da entrada a la conocida calle Quebrantahuesos.

¿Puede responder esto a la nueva era del Teatro Principal sin la dirección de Chema Esbec?

Sea como fuere, la campaña nos hace reflexionar sobre la importancia de despegar la vista de las pantallas y poder disfrutar de la belleza del mundo que nos rodea.