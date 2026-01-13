Un niño de ocho años, herido con un golpe en la cabeza por un accidente de tráfico en Zamora capital
Dos vehículos han colisionado entre sí y en el interior de uno de ellos viajaba el menor
T. S.
Un niño de ocho años ha resultado herido con un golpe en la cabeza como consecuencia de un accidente de tráfico que ha tenido lugar cerca de las 8 de la mañana de este martes en la avenida de Requejo, en Zamora capital.
Al parecer, el accidente se ha debido a la colisión entre dos vehículos. En el interior de uno de ellos viajaba el niño para ir al colegio.
La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió el aviso a las 7.53 horas y hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional y Municipal así como Emergencias Sanitarias, que ha enviado recursos para atender al menor sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado.
