Mural de Lorca en Zamora: pim pam pum de pintadas homófobas y machistas

Solo medio año han tardado los vándalos en destrozar el mural de la capital que ensalza la figura de García Lorca, el poeta, escritor y artista de la puntera e insigne generación del 27 de la literatura española, una obra del artista toresano Carlos Adeva que recuerda cómo el fascismo arrasó con la cultura libertaria con asesinatos como el del literato granadino. Los vándalos arremetieron la madrugada del domingo, 11 de enero, contra la pintura homenaje a Lorca, fusilado por las tropas franquistas.

Pintada en el mural de Lorca en el Troncoso. / Cedida

El contenido de los mensajes escritos en negro emborronó el trabajo de Adeva, pero el artista lo restauró, de forma gratuita, en apenas unas horas. La investigación sobre la autoría de esas pintadas se complica la no existir un rastro claro de sus posibles autores, explica el concejal de Obras, Pablo Novo, que insta a los ciudadanos a colaborar y llamar a la Policía Municipal si presencian alguno de estos actos vandálicos contra el patrimonio de la ciudad, el mobiliario urbano o cualquier otro elemento. Descartada la colocación de cámaras "porque esta gente actúa encapuchada para no ser identificada si hay grabación, solo nos queda pillarla in fraganti", declaraba Novo.

Más "obras" de los pintamonas en el mural de Lorca. / Cedida

Las pintadas con mensajes homófobos sobre la imagen de García Lorca en el mirador del Troncoso no iban dirigidas al artista y literato, como podría parecer en un principio, si no que era un diálogo machista entre dos vándalos que usaron la pintura de Adeva como soporte.

Otro mensaje escrito sobre el mural a Lorca en Zamora / Cedida

Del "Chole micropene" en letra más pequeña y el "mentira, no follaste" escrito en letra mucho más grande sobre la pared circular del mirador, el "pintamonas" pasó a proclamar en el lateral de esa pared en mayúsculas y en negro: "Chole, Marica". La misma inscripción llega a sobreponerse en el rostro de Lorca. Otros mensajes alusivos al tal Chole, del tipo "Chole maricón perdedor", llevan a descartar por completo que el ataque fuera contra la figura del destacado escritor español. Solo resta identificar al enemigo de Chole y del otro protagonista.

El mural, una vez restaurado por Carlos Adeva solo unas horas después de haber sido vandalizado. / Cedia