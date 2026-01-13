Las mujeres zamoranas lideran el interés por emprender, pero ellos dan el paso

Las mujeres muestran un mayor interés por emprender en la provincia de Zamora, pero son los hombres quienes finalmente dan el paso definitivo y constituyen la mayoría de las empresas. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de los datos de actividad de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la Cámara de Comercio de Zamora durante el año 2025.

A lo largo del pasado ejercicio, el servicio de asesoramiento y orientación al emprendedor atendió un total de 583 consultas, de las cuales el 52% correspondieron a mujeres. Sin embargo, cuando ese interés se traduce en la creación efectiva de una empresa, la tendencia se invierte. De este modo, el 62% de las 108 empresas creadas en 2025 fueron impulsadas por hombres, frente al 38% que finalmente fueron constituidas por mujeres.

Este contraste refleja una realidad persistente en el ámbito del emprendimiento que se fundamente en que son ellas las que se informan, preguntan y analizan más, mientras que ellos asumen en mayor medida la decisión final de iniciar una actividad empresarial. Un dato que invita a reflexionar sobre los motivos que pueden influir en que el emprendimiento femenino no se materialice en la misma proporción que el interés mostrado.

En cuanto a la edad media, el 66% de las personas que realizaron una consulta a través del servicio de orientación y asesoramiento de la Cámara de Comercio de Zamora tenían entre 25 y 45 años. En concreto, 198 personas estaban entre los 25 y los 35 años, 187 entre 36 y 45 años, 167 eran mayores de 45 años y tan solo 31 eran menores de 25 años.

Respecto al nivel de estudios de los emprendedores que acudieron a la primera entrevista personalizada que se desarrolla como labor orientadora previa a la tramitación en la Ventanilla Única Empresarial, el 49% de los usuarios había cursado estudios secundarios, estando en segundo lugar, con un 30%, los que tenían estudios superiores.

La situación habitual laboral del usuario-emprendedor se ha mantenido con respecto al año anterior, siendo mayoría las personas que están trabajando, en concreto un 66% según los datos de la Cámara.

Destacan en el uso del órgano los trabajadores por cuenta propia, 235 de 583, seguidos de los desempleados con menos de un año sin trabajo, que suponen el 37% de las consultas.

Por último, en cuanto a los medios de difusión de la Ventanilla Única Empresarial, el 84% de los emprendedores reconoció que había conocido el servicio a través de personas conocidas, mientras que el 16% había tenido conocimiento del mismo a través de organismos públicos o por Internet.

Además, el 77% de las consultas fue de manera presencial en las oficinas y el 67% de usuarios emprendedores es de Zamora capital.

Varón, de entre 25 y 45 años de edad y residente en la capital

El perfil mayoritario del emprendedor que finalmente crea empresa en la provincia de Zamora es el de un hombre de entre 25 y 45 años de edad, con estudios secundarios y residente en la capital. La situación previa de los emprendedores que dan forma a su idea a través del servicio de la Cámara de Comercio es el de trabajadores por cuenta propia que crean nuevas actividades o amplían las existentes (el 38%), seguido por parados de menos de un año ( el 32%) y que eligen como forma jurídica la de sociedad limitada, constituida a través del documento único electrónico (el 64%).

El servicio ofrece atención integral y gratuita al emprendedor, desde la orientación inicial para dar forma a su idea de negocio hasta la creación formal de la empresa, consolidándose como una herramienta clave para el impulso del tejido empresarial en la provincia que evita el tener que acudir a cada una de las administraciones competentes en la materia.

Oficina del servicio de Ventanilla Única Empresarial de Zamora. / Archivo

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora cuenta además con un convenio de colaboración para incentivar el autoempleo y la actividad emprendedora firmado con Microbank que establece una línea de financiación de un millón de euros, pudiendo ser beneficiarios profesionales autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros. Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 30.000 euros. No obstante, los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por la Cámara.

Los nuevos negocios crecen un 15% respecto al año 2024

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora ha contribuido a la creación de 108 nuevas empresas a lo largo del año 2025 mediante el servicio de la Ventanilla Única Empresarial (VUE). Cifra que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior, donde se fundaron a través de este servicio 94 negocios. Estas nuevas iniciativas empresariales han generado un total de 118 puestos de trabajo.

Los principales sectores en los que se han creado las empresas han sido el de construcción, actividades profesionales y servicios a empresas. Según los datos del informe, el 20% de las empresas creadas a través de la VUE se dedican a la construcción. En segundo lugar, destacan las Actividades Profesionales en el que se agrupa a aquellas que requieren conocimientos especializados y se ejercen de forma individual como abogados, arquitectos o médicos alcanzando el 18% del total, mientras que el sector de actividades de servicios a empresas supone el 17%.

La mayor parte de las empresas que se constituyeron establecieron su sede en Zamora capital, mientras que el 41% restante se ha ubicado en distintos municipios de la provincia.

La figura que se consolida como la forma jurídica más utilizada en el año 2025 en el servicio de creación de empresas de la Cámara de Comercio, es la de sociedad limitada creada a través del documento único electrónico. De este modo, se cuantifican 69 sociedades que suponen un 64% de las empresas creadas. Como empresarios individuales fueron creadas 39 empresas que supusieron un 36% del total.

La Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Comercio de Zamora inició su actividad en el año 2001 con la participación de personal de todas las administraciones públicas en el local de la sede social de la Cámara en la calle Pelayo 6. No obstante, a partir del año 2015 el servicio fue asumido en exclusividad por el personal de la Cámara. Desde entonces ha facilitado la constitución de 2.362 empresas, que han generado más de 3.185 empleos.