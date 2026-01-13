A juicio por hacerse pasar por abogada para estafar 53.917 euros

La Fiscalía exige cuatro años y once meses de cárcel a una acusada de suplantar la profesión de abogada para llevar a efecto la liquidación de los bienes gananciales de una pareja y estafar 53.917 euros a la mujer con la que entabló una relación de amistad en el hospital en el que se conocieron y a su padre. Esa confianza llevó a la mujer a encargar a la imputada, también por intrusismo profesional, el procedimiento judicial.

La procesada, de iniciales MC.S.M., entabló amistad con la perjudicada durante la estancia de ambas en una conocida clínica privada para personas con trastornos psicológicos, relación durante la que la persona que estaba rompiendo con su marido le contó el periplo judicial de la causa de divorcio, incluida la relación de bienes gananciales que tenía con su exmarido, información que habría obtenido en un momento de vulnerabilidad emocional de la que la acusada era consciente, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora.

La supuesta abogada convenció a la mujer y a su familia de que le encargaran la liquidación de la sociedad de gananciales una vez que se acordó el divorcio de la pareja, para lo que hubo un primer desembolso de 2.000 euros al que sucedieron otros pagos, de acuerdo con los hechos que narra el Ministerio Fiscal. Se imputa a la supuesta abogada en ejercicio, a MC.S.M., que convenció a la familia de su amiga para que le entregara otras cantidades como provisión de fondos para la tramitación de esta recta final del divorcio, para lo que pediría a los allegados de la víctima que no le dieran detalles de esos pagos para no alterarle.

Saqueo al padre: 51.917 euros

La procesada por estafa e intrusismo profesional fue incrementando las minutas que giraba el padre de su amiga hasta sumar los 53.917 euros, cantidades que fue cobrando con premura, ya que MC.S.M. apremiaba con la excusa de que era necesario para que el procedimiento fuera favorable.

Las cantidades desembolsadas no sirvieron para que se abriera el procedimiento judicial para disolver la sociedad de gananciales, a pesar de que la imputada fingió, según la acusación pública, que llevaba a cabo negociaciones con el abogado del exmarido de su amiga y víctima e incluso que había conseguido alcanzar un acuerdo que estaba ya en el Juzgado.

La acusada ni tiene estudios universitarios de Derecho ni está colegiada como profesional para ejercer como abogada, por lo que la Fiscalía exige por este delito concreto a la Audiencia de Zamora una condena a nueve meses de prisión.

Devoluciones

Cuando los perjudicados descubrieron el engaño, la imputada devolvió los primeros 2.000 euros que percibió de la cotitular de la sociedad de bienes gananciales y efectuó tres transferencias al padre de esta por importe de 10.700 euros entre los meses de septiembre de 2019 y junio de 2020. La imputada llega a juicio sin haber devuelto los 41.217 euros restantes que estafaría al padre de la mujer que conoció en la clínica.