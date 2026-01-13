Esto es lo que invertirá el Ayuntamiento en renovar el alumbrado en la ciudad

El Ayuntamiento de Zamora ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para renovar el alumbrado público en diferentes zonas de la ciudad por un valor de 999.931 euros.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 9 de febrero.

El proyecto de renovación del alumbrado público se ha dividido en ocho actuaciones diferenciadas que permite la contratación por lotes de las obras.

Lote 1: Parque de las Viñas.

Lote 2: Bulevar y Plaza de la Marina.

Lote 3: Avenida Príncipe de Asturias.

Lote 4: Parque de la Marina – Santiago Alba Bonifaz.

Avenida de Obispo Acuña, de Zamora capital. / N. R. (Archivo)

Lote 5: Circunvalación de Zamora (entre Puente de Hierro y Plaza de la Puebla).

Lote 6: Parque León Felipe.

Lote 7: Sector Candelaria (Obispo Acuña / Ruiz del Árbol).

Lote 8: Polígono Los Llanos.

El proyecto contempla la mejora del alumbrado público en estas calles sustituyendo las luminarias actuales por otras nuevas de tecnología led.

Mucho más que cambiar las luminarias

Además, en algunos casos será necesaria la sustitución de los soportes, la mejora de los centros de mando y la reparación de canalizaciones existentes, saneamiento de columnas y reposición de pavimento.

Darolas del puente de Tres Árboles. / C. G. A.

La instalación de las nuevas luminarias leds permitirá ahorros superiores al 80% respecto a los sistemas tradicionales de alumbrado. A ello se suma una reducción de la contaminación lumínica y mejora de la seguridad peatonal y vial, ya que permitirá una mayor uniformidad en el alumbrado, eliminando deslumbramientos.

Cuatro meses para las obras

Todos los elementos que se instalen, luminarias, soportes y centros de mando, estarán integrados en el entorno, utilizándose colores gris antracita y negro en todas las actuaciones.

Una vez concluyan los trámites de adjudicación, y tras el inicio de las obras, las empresas que resulten adjudicatarias dispondrán de cuatro meses para la conclusión de los trabajos de renovación del alumbrado público.