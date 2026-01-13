Así fue la inauguración del Parador de Zamora, ahora en obras, hace 58 años

Imágenes en blanco y negro, música solemne y un relato grandilocuente: así recogía el NO-DO la inauguración del Parador de Turismo de los Condes de Alba y Aliste en 1968, hace ahora 58 años, cuando el edificio aspiraba a "un moderno parador" tras la recuperación del antiguo palacio que había funcionado como hospicio. El vídeo, que hoy vuelve a circular como documento histórico, muestra el estreno oficial de un establecimiento llamado a convertirse en referente del turismo en la ciudad.

El parador, instalado en el antiguo palacio renacentista de los Condes de Alba y Aliste, aparece en las imágenes como símbolo de modernidad y prestigio difundidas a bombo y platillo con la visita del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.

Los trabajos, según recoge el vídeo, se iniciaron en 1966 "y se ha conservado un estilo para que no desmerezca de la noble historia del edificio y de la ciudad".

Obras de rehabilitación

Más de medio siglo después, el edificio vuelve a estar de actualidad, esta vez, por las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la actualidad. El contraste entre aquellas imágenes de inauguración y el presente sirve para recordar la importancia histórica y turística de un inmueble que ha acompañado la evolución de Zamora durante décadas y que se prepara para iniciar una nueva etapa.

Así se coloca la nueva cubierta del patio renacentista del Parador de Zamora / Emma V. Díaz