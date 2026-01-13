Así fue la inauguración del Parador de Zamora, ahora en obras, hace 58 años
Manuel Fraga fue el encargado de estrenar el antiguo palacio y hospicio, llamado a convertirse en referente del turismo en la ciudad
Imágenes en blanco y negro, música solemne y un relato grandilocuente: así recogía el NO-DO la inauguración del Parador de Turismo de los Condes de Alba y Aliste en 1968, hace ahora 58 años, cuando el edificio aspiraba a "un moderno parador" tras la recuperación del antiguo palacio que había funcionado como hospicio. El vídeo, que hoy vuelve a circular como documento histórico, muestra el estreno oficial de un establecimiento llamado a convertirse en referente del turismo en la ciudad.
El parador, instalado en el antiguo palacio renacentista de los Condes de Alba y Aliste, aparece en las imágenes como símbolo de modernidad y prestigio difundidas a bombo y platillo con la visita del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.
Los trabajos, según recoge el vídeo, se iniciaron en 1966 "y se ha conservado un estilo para que no desmerezca de la noble historia del edificio y de la ciudad".
Obras de rehabilitación
Más de medio siglo después, el edificio vuelve a estar de actualidad, esta vez, por las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la actualidad. El contraste entre aquellas imágenes de inauguración y el presente sirve para recordar la importancia histórica y turística de un inmueble que ha acompañado la evolución de Zamora durante décadas y que se prepara para iniciar una nueva etapa.
Las obras del Parador de Turismo de Zamora continúan su marcha en el palacio renacentista del siglo XV en el que tiene su sede el establecimiento hotelero estatal. El presupuesto de los trabajos rozan los once millones de euros.
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia