Identificados dos menores de 15 años como autores de diferentes pintadas en la muralla de Zamora

La colaboración ciudadana permitió en la noche de ayer a la Policía Municipal de Zamora identificar a dos menores de 15 años como presuntos autores de varias pintadas recientes realizadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la muralla de Zamora.

El primer aviso se recibió tras una llamada ciudadana que alertaba de la presencia de varios menores realizando pintadas en la calle Valderrey. Los agentes se desplazaron de inmediato a la zona y localizaron grafitis recientes, aún con fuerte olor a pintura, en el número 18 de la calle Remedios. Las características de las pintadas coincidían con lo descrito por el alertante, por lo que se procedió a la identificación de dos menores, quienes reconocieron los hechos. Los padres de ambos fueron informados y se tramitará una denuncia administrativa por infracción de la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana.

Poco después, una nueva llamada ciudadana alertó de la aparición de pintadas de color rojo en la calle La Vega, a la altura del número 4, en la zona de la muralla y cerca de un desprendimiento que se encuentra balizado. El comunicante señaló que las pintadas debían de ser muy recientes, ya que transita habitualmente por la zona y no las había visto con anterioridad. Los mismos menores reconocieron también la autoría de estos hechos.

Pintadas en la Muralla de Zamora. / Cedida / LZA

Desde hace semanas, la Policía Municipal mantiene una vigilancia especial ante el incremento de pintadas vandálicas en distintos puntos de la ciudad, con especial preocupación por los daños ocasionados en bienes del Casco Antiguo. En este caso, las pintadas en la muralla fueron calificadas como un nuevo atentado contra el patrimonio histórico, si bien ya han sido eliminadas gracias a la rápida intervención del servicio municipal de limpieza.

Desde el Ayuntamiento de Zamora se ha destacado, una vez más, la importancia de la colaboración ciudadana como la herramienta más eficaz para detectar e intervenir con rapidez ante este tipo de actos. En este sentido, se ha recordado que recientemente se produjeron otros dos hechos similares, como las pintadas en la iglesia de Santa María de la Nueva y en el mural de Lorca en el Mirador del Troncoso, que también fueron eliminadas en menos de 24 horas.

Las autoridades han subrayado que, aunque inicialmente los hechos se tramitan como sanción administrativa, si se logra acreditar que las pintadas en la muralla constituyen un atentado contra el patrimonio, las consecuencias legales podrían ser mucho más graves, con sanciones económicas muy superiores a las previstas en la vía administrativa. Existen precedentes recientes, como el caso de la iglesia de San Vicente, en el que se impuso una multa considerable por un delito contra el patrimonio.

Respecto a la instalación de cámaras de vigilancia, desde la Policía Municipal se insiste en que no son la solución a este problema, tanto por las limitaciones legales, ya que su uso está destinado principalmente al control del tráfico, como por su eficacia limitada. Por ello, desde el consistorio se anima a la colaboración ciudadana, puesto que una llamada permite una intervención policial casi inmediata, como ocurrió en este último caso, siendo la "herramienta más ágil", valora el concejal Pablo Novo.

De este modo, insiste en hacer un llamamiento a la ciudadanía para que avise de forma inmediata ante cualquier acto vandálico, además de ensalzar el trabajo del servicio de limpieza municipal, que ha vuelto a demostrar una gran agilidad en la reparación de unos daños que, además de suponer un ataque al patrimonio, implican una pérdida de tiempo y recursos públicos.