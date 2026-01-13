El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías

El exjefe del Servicio de Basuras del Ayuntamiento de Zamora acaba de denunciar a los dos policías nacionales que le arrestaron por lo que considera una detención ilegal y una "privación ilegítima de libertad" que justifica en la Constitución Española. La denuncia arremete también contra la viceinterventora por considerar que se valió del testimonio de una tercera persona para acudir a la Comisaría de Zamora y presentar una denuncia contra el extécnico, de iniciales A.G.D., en base a "conversaciones informales en la calle de forma espontánea" entre ambos, un asunto que el abogado del empleado público jubilado estima que pueden ser un delito leve, "sin más".

Por contra, el letrado califica de "consecuencias intolerables e inaceptables" la repercusión de la denuncia de la viceinterventora, C.H.G., que no duda en calificar de "falsa, irrelevante y absurda" y que desembocó en "la detención domiciliaria" de A.G.D., un ciudadano "sin antecedentes penales o policiales, sin una situación mínima de riesgo" para la alta funcionaria y excompañera que le denunció en su día por delitos de corrupción en la gestión del servicio de Basuras, el denominado caso Zamora Limpia que fue archivado por el Juzgado Contencioso.

Esa sentencia ha ido seguida de una querella del empleado público ya jubilado al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, al exsecretario general del Consistorio y a la alta funcionaria por el delito de denuncia falsa contra él, por malversación y por prevaricación. El abogado del exempleado municipal estima que esa denuncia de su cliente está en el trasfondo de la interpuesta por la viceinterventora que dio lugar al arresto ahora llevado a los tribunales.

Cruce de denuncias

Un galimatías judicial que se complica aún más con las acciones emprendidas este viernes por A.G.D. contra C.H.G. y los dos policías nacionales que ordenaron la detención del exjefe de Basuras "como autor de un delito contra la Administración de Justicia" el 18 de diciembre de 2025 para mantenerle hasta la mañana del 19 de diciembre en el calabozo hasta pasarle a disposición judicial. La denuncia de A.G.D. vincula la decisión policial de su arresto que terminó con su puesta en libertad sin medidas cautelares con el archivo del caso de Zamora Limpia, ya que los policías que dan la orden le investigaron en esa causa archivada, por lo que cree que ha habido "connivencia" con la funcionaria.

Intimidación, simulación de delito, coacción y connivencia

Los argumentos en los que se ampara la denuncia, en la que se aporta numerosa jurisprudencia del Supremo, se basan en que los hechos que se imputan al exjefe del Servicio de Basuras "no eran flagrantes", es decir, cometidos en ese mismo momento u horas antes, y que eran "supuestamente verbales", además de que "no existía peligro alguno" para la viceinterventora que le denunció.

Asimismo, apunta que la policía pudo haberle tomado declaración en el momento de forma voluntaria por parte del arrestado y que "la detención no era necesaria ni proporcional" con los hechos de que se le acusan al extécnico para concluir que los agentes dieron la orden "de forma consciente y deliberada, ignorando las alternativas legales previstas en la Ley", por lo que han sido denunciados por el extécnico.

El empleado municipal jubilado ya, A.G.D., sostiene en su denuncia que su arresto "se produce en un contexto de conflicto penal abierto, lo que convierte la acción policial ‘intimidatoria’, en un instrumento de presión, en una actuación objetivamente coactiva con grave afectación del derecho fundamental a la libertad".

A la detención ilegal agrega la prevaricación administrativa, coacciones, delito de inducción y cooperación, de denuncia falsa, de simulación de delito e inducción a la detención.